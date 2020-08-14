竹北稻米冠軍出爐 20歲青農陳成禮將代表出戰全國賽

新竹縣府輔導在地農民稻米栽種品質及技術，今年分別在竹東、新埔及竹北進行鄉鎮賽稻米品質評鑑，今天上午舉行竹北市鄉鎮賽好米組冠軍賽，共有7名竹北稻農擠進複賽，最終由年僅20歲的青年農友陳成禮獲得冠軍，也將由他代表竹北市參加台灣稻米達人全國賽。

陳成禮以20歲之姿就獲得竹北稻米達人封號，其實他早在18歲就時，就以自家種的桃園3號水稻參與過2017年台灣稻米達人比賽，當時更獲得好米組全國賽第3名的好成績，今年再次代表竹北出賽，連縣長楊文科都關心，替他加油打氣，希望今年能為新竹縣爭取冠軍。

縣府秘書長陳季媛表示，很高興看到這麼年輕的冠軍得主，象徵新竹縣農業慢慢地向下扎根，也是縣府相當重視的，希望年輕有為的陳成禮能不僅代表竹北市出征全國賽，更能為新竹縣爭光，而縣府也開出賞金，新竹縣的農友參加全國賽若榮獲第1名，就可獲得獎勵金50萬元，希望能鼓勵更多農民為提高農產品品質而努力。

陳成禮受訪時表示，種出品質優良的稻米訣竅，就是每天早上7點就要到田裡巡視，而且也歸功阿公及爸爸的技術傳承及經驗教導，告訴他如何注意病蟲害，同時也要懂得了解天候，並一步步指導施肥技術，謙虛地表示希望能在今年全國賽拿下好成績。

縣府農業處對比賽說明，竹北市稻作面積為970公頃，這次鄉鎮賽參賽品種為桃園3號及台南11號，評審委員會在稻作抽穗期至黃熟期間辦理田間檢查，審視田間生育狀況，包含生育整齊度、異品種、病蟲害、充實狀況及合理化施肥情形等，評選出田間管理良好之參賽者通過初審。

初審後農友須繳交2公噸稻穀，由主辦農會邀請農糧署北區分署及評審委員代表、農戶代表會同公開取樣，依CNS穀類檢驗法檢驗，符合標準者可參加食味官能品評及外觀性狀評分，標準包括米粒飽滿度、粒型及光澤度，以及白米飯的外觀、氣味、口感、黏彈性、硬性等。

竹北市農會總幹事馮濬傑表示，除稻米評鑑外，今天活動現場也配合行政院農業委員會農糧署推動大糧倉計畫，將國產雜糧，黑豆、地瓜、薏苡等，結合在地桃園3號冠軍好米，以「好米雜糧一家親」作為活動主軸，展示國產雜糧及其加工產品如黑豆粉、地瓜粉、薏苡，結合在地好米共同製作料理。