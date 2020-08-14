苗栗拚招商 縣府設工商咖啡館提供諮詢轉介服務

苗栗縣政府拚招商，工商發展處在縣府4樓成立「工商咖啡館」今天開張，營造「有溫度」的諮詢轉介管道，近期更有免稅店業者將至頭份市舉辦快閃特賣會。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、縣議員廖秀紅、黎煥強及昇恆昌有限公司副董事長吳秀光等人，上午共同出席在縣府第一辦公大樓4樓工策會舉辦的「工商咖啡館」開張記者會，未來館內除可以品嚐免費工商咖啡外，還有當值的志工、SBIR顧問群，提供土地、建築、廠務、環保、勞工等全方位諮詢與轉介服務。

工商發展處指出，縣長徐耀昌上任後成立「招商服務馬上辦中心」，今年因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，再成立「全栗招商服務站（讚）」，截至目前為止，列管輔導的投資廠商已達110家，新設之廠商達355家，為打破過去對公家機關「冷衙門」的刻板印象，一直思考如何持續擴大提供雙向、有溫度的服務，於是促成工商咖啡館的成立。

徐耀昌表示，「招商引資、投資苗栗」是苗栗縣政府重點施政之一，因此要求相關局處以主動積極的態度，經常性訪視廠商、為公司行號解決問題，促成竹南科學園區與銅鑼科學園區產業聚落，降低企業進駐的門檻，從第一任上任至今總招商金額高達新台幣9091億元，相信未來苗栗將朝向觀光科技大縣邁進。

工商發展處指出，透過產業進駐才能帶動消費，國內知名免稅店昇恆昌公司，也看中苗栗蓄勢待發的消費力，將於23日至30日前往頭份市尚順廣場，舉辦快閃特賣會，屆時將有多樣免稅商品打折優惠。