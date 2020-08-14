影／麗寶37億標苗栗高鐵土地 徐耀昌：將設五星級飯店

流標高達31次的苗栗高鐵特定區縣有地，昨天終於以37億多元標出11筆，對財政窘迫的苗栗縣政府可說是一場及時雨，縣府困窘的財政出現一道曙光，苗栗縣長徐耀昌上午向鄉親宣布這項好消息，他並透露這11筆土地由麗寶集團標得，未來可能開發五星級大飯店，可見高鐵特定區朝新都心發展，前景可期。

徐耀昌上午在苗栗縣工商策進會「工商咖啡館」啟用活動中，特別向鄉親說明高鐵區縣有地標售出11筆的好消息。徐耀昌說，苗栗縣招商昨天一舉突破9000億元，尤其昨天標出37億元的高鐵區縣有地，讓招商金額一舉突破。