疫情衝擊急難家庭增加 全聯慶祥及時捐奶粉尿褲

全聯慶祥慈善事業基金會今天捐贈價值約新台幣150萬元的物資給安家實物銀行；桃園市長鄭文燦表示，安家實物銀行在桃園市社會住宅部分會再建4個分行，協助有需要的家庭。

桃園市長鄭文燦今天上午參加捐贈儀式，接受媒體訪問時他表示，安家實物銀行除了生鮮食品外還有日用品，對很多家庭來說是及時雨，安家實物銀行在桃園市有約20個社區分行，社會住宅部分，未來會再建4個分行，就近發送到有需要的家庭。

桃園市政府社會局表示，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，弱勢的急難家庭數量增加，需要安家實物銀行提供物資救助。

在安家實物銀行受助戶中，老人與小孩是主要族群，但所需的奶粉與紙尿褲由於單價較高，且常被一般捐贈者忽略，因此非常多仰賴企業的捐贈。

桃園市社會局表示，全聯慶祥慈善事業基金會捐贈市值超過新台幣150萬元的物資，包括成人、嬰兒紙尿褲約1040包及嬰幼兒成長配方奶粉約1536罐，讓桃園的急難家庭能得到3至6個月的生活物資。