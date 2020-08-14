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響應青年節 桃青年局舉辦「翻轉教育」系列活動

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
響應8月12日國際青年日，桃園市青年局和青年諮詢委員規劃系列活動，8月12日由桃園國際青年論壇打頭陣，帶領學員們構想創意行動方案。圖／青年局提供
響應8月12日國際青年日，桃園市青年局和青年諮詢委員規劃系列活動，8月12日由桃園國際青年論壇打頭陣，帶領學員們構想創意行動方案。圖／青年局提供

響應8月12日國際青年日，桃園市青年局和青年諮詢委員共同規劃系列活動，8月12日由桃園國際青年論壇打頭陣，從科技、地方創生、探索自我及與國際接軌等議題發想，帶領學員們構想創意行動方案，活動共計120名青年參與。

桃園市青年諮詢委員今年5月成立青年節系列活動籌備委員會，經4次會議，共同決議以「翻轉教育」為主題，劃出「2020桃園國際青年論壇」、「聞青演唱會」及「翻轉青戲院」3大系列，為期2天1夜的活動。首日邀請翻轉教育工作者、公民老師等講師，分為桃園在地組、國際倡議組，討論不同面向子題，思考完整行動方案。

論壇的教育名人堂由市長鄭文燦與臺灣大學教授葉丙成同場座談，與青年學子暢談目前教育面臨挑戰與青年培育方向，鄭文燦談到大學時期由台大電機系轉到社會學系的抉擇，分享求學過程中把心打開體驗更多事物，找到人生的方向；葉丙成從事高等教育改革，同時扎根中等教育創新，過去參與多場的論壇，從中發現實踐由自己做起，透過翻轉教育與學生家長討論創意行動。

藉由兩天一夜的腦力激盪，小隊延伸校外教學的子議題，提出「『桃』出校園 踏『青』學習」方案，以108課綱選修的方式進行小旅行，使學生更理解桃園的生態環境、在地與新住民文化；呂若萍學員表示，難忘議題小旅行的經驗，讓各小組以學生的觀點做發想，嘗試從問題面來思考，經過激烈的討論後，找到探索自我的可能。

青年 翻轉教育

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