心肌梗塞發生率快速上升 台南致力推AED安心場所

近年國人心肌梗塞發生率快速上升，患者也有年輕化趨勢，根據衛福部統計，去年國人十大死因排序第二名為心臟疾病，有超過半數以上的急性心肌梗塞患者來不及送醫即死亡，台南市長黃偉哲表示，台南目前每10萬人口設置AED67.3台，無論在學校、交通要站、休閒娛樂場所等都有建置AED，就是為了讓大家的生命安全更有保障。

台南市衛生局今天舉行AED安心場所授證表揚，全市申請「AED安心場所認證通過」機構有277家，其中，去年3月到今年7月有112家機構通過認證審核，包括學校、健身中心、觀光旅遊業所、交通要衝、科工廠、生科廠、能源廠、旅宿業、博物館、圖書館、百貨公司等。

AED安心場所的所屬員工須「會用」及「敢用」設備，已設置單位AED管理員須完成學會AED設備管理，70％以上所屬員工須接受CPR+AED急救技能實務操作等教育訓練，每2年完成複訓1次。

黃偉哲說，台南市目前每10萬人口設置AED台數67.3台，已超越澳洲44.5台等先進國家，為致力推動AED普及化的使用認知，更結合智慧手機「全民急救AED」APP免費下載。

衛生局指出，名人猝死案例不勝枚舉，例如70歲國寶藝人茂伯、48歲知名歌手馬兆駿、43歲藝人戎祥、廣告才子孫大偉、職棒義大犀牛隊總教練徐生明及「肉粽台語歌王」郭金發突然在表演舞台上猝死驟逝等，都是心肌梗塞猝死導致死亡。「心因性猝死」發生突然，往往讓親友家屬措手不及，加上缺乏急救知識，錯失4分鐘黃金搶救期，除了造成生命損失也讓不少家庭破碎。