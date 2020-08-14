記得儲水！桃園平鎮楊梅明停水15小時 近3000戶受影響
自來水公司將處理「桃園-新竹備援管線工程」，預計從明天8月15日早上9時至晚上24時止，停水15小時施工，桃園市經濟發展局指出，停水及水壓降低範圍包括平鎮區、楊梅區一共10個里，預計停水戶726戶、水壓降低戶2286戶，提醒民眾需在停水前6小時完成儲水。
經發局指出，為配合自來水公司北區工程處辦理「桃園-新竹備援管線工程(一)」，將於8月15日早上9時起，至8月15日晚上24時止，共停水15小時施工，預計停水約726戶、水壓降低戶2286戶。
經發局表示，停水區域為平鎮區鎮興里，另水壓降低區為平鎮區宋屋里、平鎮里，以及楊梅區光華里、四維里、瑞坪里、平鎮里、金龍里、仁美里、埔心里等區域。
經發局也提醒，民眾應在停水前6小時完成儲水，也避免在停水前開始大量儲水，以免造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間也應關閉抽水機電源，才不會導致空轉過久造成損壞。
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