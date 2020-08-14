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影／7年來流標31次 苗栗高鐵站縣有地終於標出11筆

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣有財產開發基金昨天標售出11筆高鐵區縣有地，其中面積最大的是產專區1筆土地，位於高鐵站後方龍富段387地號土地。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣有財產開發基金昨天標售出11筆高鐵區縣有地，其中面積最大的是產專區1筆土地，位於高鐵站後方龍富段387地號土地。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府標售高鐵特定區公有地，但流標高達31次，昨天終於順利標出其中11筆土地，標售金額達到37億1633萬元，苗栗縣縣有財產開發基金目前仍有55億餘元貸款，每年利息高達7000萬元，苗栗縣長徐耀昌今天強調這筆標售所得將先償還部分借貸以減輕利息支出，縣府會做好開源節流，不會讓縣民失望。

縣府指出，苗栗縣縣有財產開發基金13日標售出11筆土地，標售金額37億1633萬元，得標者多為北部建商或開發商，他們肯定縣政經營成果，並看好苗栗縣未來發展性，認為深具投資價值。

縣府財政處指出，縣府為加強縣有財產及公共造產的開發利用、促進縣政建設及地區發展，特別設置苗栗縣縣有財產開發基金，基金共有23筆土地，總面積計17萬430平方公尺(5萬1555坪），包括高鐵產業專用區、科技商務專區、商業區及住宅區土地；由於國內經濟景氣不佳，基金自2013年成立至2020年4月底，開發基金標售高鐵產業專用區3筆土地流標31次，其餘20筆土地流標21次，基金目前貸款還有55億餘元，每年調借利息支出將近7000萬元。

財政處指出，議員一直關切開發基金高鐵產專區等土地標售案流標情形，常在議會質詢，希望縣府設法突破困難解決問題，徐縣長重視議員反映意見，努力率縣府團隊招商，昨天終於標出11筆土地，讓縣內財政出現曙光。

縣有財產開發基金這次公告標售23筆縣有地，昨天開標共計售出11標，其中面積最大的是高鐵產專區3筆土地中的一筆，位於後龍高鐵站後方龍富段387地號土地，面積約2萬7259.47平方公尺（8245.98坪），歷經31次流標，結果以16億7680萬元售出，每平方公尺單價約6萬1500元（每坪約20萬3300元）。

另外維真國中旁商業區維真段2地號土地，面積8494.28平方公尺（2569.51坪）已21次流標，昨天也以5億9560萬元售出，每平方公尺單價約7萬100元（每坪約23萬1800元），其他面積較小住宅區土地，每平方公尺單價約4萬5500元至5萬4000元不等金額售出。

財政處表示，標售所得金額預計先償還縣有財產開發基金部份貸款以減輕利息支出負擔，開發基金尚有多筆地段佳、地形完整、交通便利、增值潛力大、適合投資或經營的土地，鄰近後龍高鐵站區，目前營運量及出入旅客逐年提升，周邊公共設施及建案日益增多，加上縣府團隊招商成功，台積電及上市科技公司將相繼在竹南科學園區投資設廠進駐，最快於明後年完工量產，歡迎各界踴躍投資苗栗、開發苗栗，共創產業榮

苗栗縣有財產開發基金昨天標售出11筆高鐵區縣有地，其中面積最大的是產專區1筆土地，位於高鐵站後方龍富段387地號土地。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣有財產開發基金昨天標售出11筆高鐵區縣有地，其中面積最大的是產專區1筆土地，位於高鐵站後方龍富段387地號土地。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣有財產開發基金昨天標售出11筆高鐵區縣有地，其中面積最大的產專區土地位於高鐵站後方龍富段387地號土地。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣有財產開發基金昨天標售出11筆高鐵區縣有地，其中面積最大的產專區土地位於高鐵站後方龍富段387地號土地。記者胡蓬生／攝影

高鐵 苗栗縣 產業專用區

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