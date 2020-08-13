大溪關聖帝君遶境義警中隊長贈Q版口罩 美女警更吸睛
桃園市大溪區普濟堂連兩天舉辦關聖帝君誕辰慶典，大溪警方維護遶境期間治安、交通勤務，分局義警中隊長張世明體恤員警辛勞，今天特地到前進指揮所慰勞並致贈Q版關公口罩，使員警執勤防疫安全更有保障。
沒想到Q版關公口罩非常吸睛，員警很喜歡，女警戴上後更吸睛，民眾看見美女警忍不住問「好可愛、哪裡有得買」，等知道是特製版的時候有些失望，想多用幾個一般口罩換一個Q版關帝君口罩，員警微笑婉謝。
大溪警分局表示，張世明中隊長熱心協警工作，知道警方投入大量警力執行廟會勤務，目前正處新冠肺炎防疫期間，剛好朋友是口罩製造商，有製作Q版關公圖像的口罩，適逢關聖帝君誕辰非常應景，於是跟友人商討免費提供800個Q版關公口罩給警方使用。
警方強調，中央防疫指揮中心呼籲8大類場所須佩帶口罩，也請民眾參與廟會慶典時配戴口罩，今天是廟會的重頭戲，遶境活動可能延續至深夜，前來參觀活動民眾，請聽從員警指揮管制、疏導，以維廟會秩序。
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