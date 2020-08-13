弘化懷幼院管教不當勒令停業 將轉介5名院童
桃園市私立弘化懷幼院因管教不當、且硬體設施有缺失，遭衛生福利部評鑑為丁等，經桃園市社會局複評未過，勒令9月1日起停業，將轉介5名院童；院方則認為吃素念經對孩子無不妥。
桃園市政府社會局表示，衛福部2018年評核發現弘化懷幼院有院童遭體罰，硬體設備也有缺失，去年評核為丁等但未見院方改善。
桃園市社會局表示，雖然弘化懷幼院有佛教背景，但院童有享有玩樂、飲食，甚至宗教信仰的需求，院方應該因材施教，已函文要求弘化懷幼院9月1日起停業，目前院內有5人，將在開學前轉介至其他育幼院。
弘化懷幼院創辦人林至信接受媒體採訪時表示，院內收容政府照顧不到的孩子，成立35年來從未拿過政府的錢，也未主動募款，每年收到的捐款都用來照顧孩子、急難救助。
林至信表示，適度的體罰是導正孩子行為，並無過度或成傷等問題，「健康的素食、讀經文對孩子難道不好嗎」，目前正新建院區，希望讓孩子有更好的生活環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言