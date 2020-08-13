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弘化懷幼院管教不當勒令停業 將轉介5名院童

中央社 / 桃園13日電

桃園市私立弘化懷幼院因管教不當、且硬體設施有缺失，遭衛生福利部評鑑為丁等，經桃園市社會局複評未過，勒令9月1日起停業，將轉介5名院童；院方則認為吃素念經對孩子無不妥。

桃園市政府社會局表示，衛福部2018年評核發現弘化懷幼院有院童遭體罰，硬體設備也有缺失，去年評核為丁等但未見院方改善。

桃園市社會局表示，雖然弘化懷幼院有佛教背景，但院童有享有玩樂、飲食，甚至宗教信仰的需求，院方應該因材施教，已函文要求弘化懷幼院9月1日起停業，目前院內有5人，將在開學前轉介至其他育幼院

弘化懷幼院創辦人林至信接受媒體採訪時表示，院內收容政府照顧不到的孩子，成立35年來從未拿過政府的錢，也未主動募款，每年收到的捐款都用來照顧孩子、急難救助。

林至信表示，適度的體罰是導正孩子行為，並無過度或成傷等問題，「健康的素食、讀經文對孩子難道不好嗎」，目前正新建院區，希望讓孩子有更好的生活環境。

育幼院

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