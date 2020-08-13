9國駐台代表齊聚桃園為聖帝公慶生 陣頭文化變國際亮點

桃園市長鄭文燦今天邀請外國使節前往大溪，參加2020大溪大禧關聖帝君聖誕活動，體驗手作木藝、觀賞社頭表演、遶境文化，品嘗大溪在地美食，讓與會的駐台代表親身參與桃園百年廟會慶典。

鄭文燦表示，關聖帝君聖誕被大溪人視為第二個過年慶典，連續舉辦3年的「大溪大禧」盛況空前，過去也曾邀請日本、馬來西亞的表演團體前來。今年遇到武漢肺炎，改邀請駐台代表到現場體驗僮仔、抬轎，木器手作，體驗在地文化，在大溪老街修復後的百年古宅中品嘗大溪家常菜「吃豆干做大官」。

鄭文燦說，桃園大使日曾安排多類型的非官式參訪，包括捷運、棒球，這次讓代表們體驗神將文化。鄭文燦說明社頭是大溪在地獨有的文化與記憶，希望將社頭文化及廟會活動變成國際宣傳亮點，讓「大溪大禧」慶典成為外國人也可共襄盛舉的國際藝文盛事。

澳洲代表、紐西蘭代表、日本副代表、韓國副代表等各國大使熱情響應體驗太子基本步練習圖解、抬轎、鑽轎底。駐台代表們對於社頭文化體驗印象深刻，表示在台灣從來沒有體驗過，覺得新奇有趣；此外，在大溪古宅品嘗特色菜餚，也在用餐過程中了解台灣早期建築特色，進一步認識古宅修復過程。

桃園市府秘書處長顏子傑說，日前外交部邀請25國駐台使節同遊桃園大溪，品嘗豆干美食、遊覽石門水庫，活動大獲好評。顏子傑說，今天特別邀請當天沒有前來的駐台代表到大溪感受小鎮風情，「桃園大使日」結合百年廟會活動與在地獨有慶典，安排參與廟會遶境等行程，讓外賓感受台灣民情，發掘更深層的桃園文化底蘊。

顏子傑表示，桃園過去每一年受邀參加友好城市「成田傳統藝能祭」活動，將大溪社頭的廟會表演文化帶至國外深獲喜愛，未來也希望與新聞處、文化局、觀光局共同合作，讓「大溪大禧」成為國際級的祭典，成為台灣的「青森睡魔祭」、「成田祇園祭」。

顏子傑提到體驗傳統節慶也做好防疫工作，落實「防疫新生活運動」，佩戴口罩、勤洗手，讓外國朋友來桃園吃得開心、玩得安心。