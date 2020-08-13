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中壢SOGO「食衣住行GO就好」　逛百貨學環教

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
「嘟嘟園長的儲藏室」，藉由紙箱堆砌成迷宮意象，讓民眾感受物品堆積如山的感覺，傳遞想要的購物慾望造成的空間壓迫感。記者高宇震／攝影
「嘟嘟園長的儲藏室」，藉由紙箱堆砌成迷宮意象，讓民眾感受物品堆積如山的感覺，傳遞想要的購物慾望造成的空間壓迫感。記者高宇震／攝影

桃園市環保局與中壢SOGO百貨合作，打造「GO就好！簡單生活實驗室」環境教育主題展，今天開幕。今年以「食衣住行GO就好」為主軸，在百貨各樓層布置4大展區，邀請造型大師李明川等8位環保達人直播開講，讓民眾在炎炎夏日邊逛百貨邊學習環境教育。

環保局長呂理德表示，綠色情人節（Green Day）為每年的8月14日，發源於東歐等國家，倡導環保和樂活的精神。

以「購物行為」為主題，於百貨1、3、8、10樓四樓層的布置主題展區，將「想要」與「需要」的消費模式重新思考，喚起民眾對於環境議題的重視與實踐的意願。

1樓廣場「嘟嘟園長的發呆亭」，藉由翻翻牌對對樂的互動道具設計，讓民眾了解環境教育涵蓋的不同面向，並邀請榮獲日本濱松微縮模型大賽冠軍的台灣之光，微縮模型達人鄭鴻展，展出以回收物再造的微縮模型作品「鰻魚屋 芝原秀夫」，讓民眾認識資源再利用的無限可能。

3樓「嘟嘟園長的衣帽間」由李明川老師親手打造整體展區，以「一衣多穿」為主題，讓民眾思考在消費時選擇流行或是實用的綠時尚概念，並展示藝人GiGi所設計的「百變婚紗」，展區設有AR拍照相框，讓民眾可體驗不同的可愛造型。

位於8樓臨時特賣區域空間，呈現出「嘟嘟園長的儲藏室」，藉由紙箱堆砌成迷宮意象，讓民眾感受物品堆積如山的感覺，傳遞想要的購物慾望造成的空間壓迫感；10樓則是以海洋減塑、災害防救避難包、生物多樣性、惜物交換所及環保生活地圖方式傳遞環境永續的重要性，並且打造大型搖獎機象徵大家一同行動轉動地球，讓環境更美好。

「嘟嘟園長的衣帽間」以「一衣多穿」為主題，讓民眾思考在消費時選擇流行或是實用的綠時尚概念。記者高宇震／攝影
「嘟嘟園長的衣帽間」以「一衣多穿」為主題，讓民眾思考在消費時選擇流行或是實用的綠時尚概念。記者高宇震／攝影

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