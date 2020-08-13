大腳小腳親子共學家庭教育實踐班 9月桃園登場

台灣親子共學教育促進會推動的大腳小腳親子共學家庭教育實踐班，為期2天活動，邀請家庭照顧者報名，透過課程學習育兒技巧、教養理念等，並融入兒童人權、性別平權、環境正義等議題，由於近期疫情趨緩，部分地區從線上課程恢復為實體開班，8、9月份將陸續在彰化、新竹、新北開課，9月12、13日桃園場則預計在桃園平鎮舉行。

台灣親子共學教育促進會指出，加入大腳小腳親子共學團前，照顧者須參與為期2天的家庭教育實踐班，迄今推行將近10年，將安排專業講師面對面分享育兒心法、教養理念澄清，解答照顧者困惑等，照顧者也可帶孩子一起參與，讓孩子在一旁遊戲、玩耍，各種課程安排也希望讓照顧者能親身體驗了尊重孩童主體性、兒童人權的層面。

台灣親子共學教育促進會指出，希望照顧者透過家庭教育實踐班的分享及對話，可以更理解大腳小腳親子共學團的核心理念，包含教育及教養、尊重與合作、關懷、正義等，也希望傳授「不打、不罵、不威脅、不恐嚇、不利誘」的基本心法，未來加入共學團，彼此交流分享，會發現教養並不孤獨無助，更會發現自己的孩子的美好改變。

由於今年受到疫情影響，家庭教育實踐班2天的課程全面改為線上進行，參加者聆聽課程錄音檔後，交心得回饋，並進行2小時的戶外試共學，由於疫情稍緩，部分地區的課程恢復為實體課程，也有部分地區維持線上課程，詳情可上台灣親子共學教育促進會粉專詳閱。