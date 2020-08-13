竹南蛇窯爭取化十窯登錄歷建未獲認可 文資大會將討論

苗栗縣歷史建築「竹南蛇窯」引發拆屋還地爭議，地主提出民事訴訟且一審勝訴，竹南蛇窯除蛇窯本體，其他許多設施、柴燒窯都可能面臨被拆除命運，蛇窯第二代窯主林瑞華、鄧淑慧夫婦爭取將園區內的方華窯、化十窯登錄為歷史建築，但文資小組現勘後認為並不符合文資保存條件，此外地主也提出蛇窯歷史建築「限縮範圍」申請，苗栗縣有形文化資產審議委員會即將在8月21日召開並開放旁聽，蛇窯歷建案也引起外界關切。

竹南蛇窯土地及歷史建築傳出爭議的消息，引起地方熱愛柴燒陶藝人士的高度關切；蛇窯在1972年由老窯主林添福率領9個陶師及1頭牛搭建而成，但當初廠房、土地都登記在長女名下，林添福去年過世後，第二代窯主林瑞華面臨大姊要求拆屋還地的爭議，但蛇窯的歷建身分是包括整個園區還是蛇窯本體，也引發攻防。

苗栗縣文化觀光局文化資產科指出，苗栗縣古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築文化資產今年第2次審議大會將在21日下午1點舉行，屆時開放民眾旁聽，申請旁聽日期即日起至8月19日止，大會當天將審議「歷史建築」類共3案，討論備查案件6案。

文資科指出，竹南蛇窯地主針對歷史建築提出限縮範圍申請，文資小組學者專家在7月間已前往現勘，但此案並未列入這次大會的審議或備查案件，至於蛇窯申請將區內的化十窯 、方華窯登錄為歷建，文資小組已在5月間現勘，認為這兩座窯或許具有相當的價值，但不符合瀕危、具有時代流派的文資登錄基準，因此未通過登錄申請，此次大會列為備查案件，這次大會將列入審議的歷建案包括大湖鄉吳盛治智故居、林務局卓蘭宿舍、苗栗台鐵站5號倉庫更名及範圍審議案。