快訊

19間口罩銷售通路一次看！周五10點搶潮橘特殊色

山老鼠狠砍珍貴千年樹瘤 還抓台灣黑熊宰來吃

竹南蛇窯爭取化十窯登錄歷建未獲認可 文資大會將討論

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣歷史建築竹南蛇窯傳出「拆屋還地」爭議，蛇窯提出將園內化十窯、方華窯登錄為歷建，但未獲文資小組認可，全案最近將在審議大會中討論。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築竹南蛇窯傳出「拆屋還地」爭議，蛇窯提出將園內化十窯、方華窯登錄為歷建，但未獲文資小組認可，全案最近將在審議大會中討論。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣歷史建築「竹南蛇窯」引發拆屋還地爭議，地主提出民事訴訟且一審勝訴，竹南蛇窯除蛇窯本體，其他許多設施、柴燒窯都可能面臨被拆除命運，蛇窯第二代窯主林瑞華、鄧淑慧夫婦爭取將園區內的方華窯、化十窯登錄為歷史建築，但文資小組現勘後認為並不符合文資保存條件，此外地主也提出蛇窯歷史建築「限縮範圍」申請，苗栗縣有形文化資產審議委員會即將在8月21日召開並開放旁聽，蛇窯歷建案也引起外界關切。

竹南蛇窯土地及歷史建築傳出爭議的消息，引起地方熱愛柴燒陶藝人士的高度關切；蛇窯在1972年由老窯主林添福率領9個陶師及1頭牛搭建而成，但當初廠房、土地都登記在長女名下，林添福去年過世後，第二代窯主林瑞華面臨大姊要求拆屋還地的爭議，但蛇窯的歷建身分是包括整個園區還是蛇窯本體，也引發攻防。

苗栗縣文化觀光局文化資產科指出，苗栗縣古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築文化資產今年第2次審議大會將在21日下午1點舉行，屆時開放民眾旁聽，申請旁聽日期即日起至8月19日止，大會當天將審議「歷史建築」類共3案，討論備查案件6案。

文資科指出，竹南蛇窯地主針對歷史建築提出限縮範圍申請，文資小組學者專家在7月間已前往現勘，但此案並未列入這次大會的審議或備查案件，至於蛇窯申請將區內的化十窯 、方華窯登錄為歷建，文資小組已在5月間現勘，認為這兩座窯或許具有相當的價值，但不符合瀕危、具有時代流派的文資登錄基準，因此未通過登錄申請，此次大會列為備查案件，這次大會將列入審議的歷建案包括大湖鄉吳盛治智故居、林務局卓蘭宿舍、苗栗台鐵站5號倉庫更名及範圍審議案。

文觀局表示，會議旁聽申請即日起至8月19日前提出，如需表達意見事先一併申請，並以3分鐘為原則，相關規定可參閱縣府文化觀光局網站活動快訊查詢或洽037-352961轉712文資科。

苗栗縣歷史建築竹南蛇窯傳出「拆屋還地」爭議，蛇窯提出將園內化十窯、方華窯登錄為歷建，但未獲文資小組認可，全案最近將在審議大會中討論。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築竹南蛇窯傳出「拆屋還地」爭議，蛇窯提出將園內化十窯、方華窯登錄為歷建，但未獲文資小組認可，全案最近將在審議大會中討論。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築竹南蛇窯傳出「拆屋還地」爭議，蛇窯提出將園內化十窯、方華窯登錄為歷建，但未獲文資小組認可，全案最近將在審議大會中討論。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築竹南蛇窯傳出「拆屋還地」爭議，蛇窯提出將園內化十窯、方華窯登錄為歷建，但未獲文資小組認可，全案最近將在審議大會中討論。記者胡蓬生／攝影

歷史建築 苗栗縣 文化資產

延伸閱讀

為跑13秒捨建中 楊文杰留在竹南拚亞運

古蹟消防栓比率低 桃市：安全無虞

桃園古蹟不到一成有設消防栓？ 文化局喊冤

竹科竹南基地 標售13筆土地

相關新聞

大腳小腳親子共學家庭教育實踐班 9月桃園登場

台灣親子共學教育促進會推動的大腳小腳親子共學家庭教育實踐班，為期2天活動，邀請家庭照顧者報名，透過課程學習育兒技巧、教養...

竹南蛇窯爭取化十窯登錄歷建未獲認可 文資大會將討論

苗栗縣歷史建築「竹南蛇窯」引發拆屋還地爭議，地主提出民事訴訟且一審勝訴，竹南蛇窯除蛇窯本體，其他許多設施、柴燒窯都可能面...

泰籍移工確診協助採檢 鄭文燦今到醫院感謝醫護人員

桃園市日前有一名返回泰國遭確診感染新冠肺炎的泰籍移工，衛生局啟動應變措施，衛生福利部桃園醫院及新屋分院，協助進行採檢相關...

富岡鐵道藝術節明開跑 重現老街繁華

首屆富岡鐵道藝術節明天起至23日在富岡火車站及周邊舉行，邀藝術家進駐創作，以裝置作品融入社區環境，營造生活空間美學，也發...

八德大安公墓納骨塔預計明年完工 4樓設有軍人專區

桃園近年來人口不斷成長，市內殯葬設施趨近飽和，為因應需求量變多，市府規畫新建大安公墓納骨塔，預計明年2月完工，視需求分期...

盼降低外送車禍率 新竹區監理所示範辦理訓練課程

近年來外送服務興起，外送員車禍事件頻傳，引起社會各界關注，新竹區監理所與外送平台Uber eats及山葉機車崇學基金會等...

桃園市立游泳池淋浴間老舊 泳客投訴破洞「春光外洩」

暑假到來，由於疫情不如先前嚴峻，桃園市立游泳池湧現人潮，不過有泳客投訴，游泳池環境不佳，更衣淋浴間通風差、散發霉味，連隔...

全由學生配音 桃市教育局首創新住民繪本動畫上線

桃園市教育局首創出版2本新住民語言繪本，並讓學生挑戰用印尼與越南語替動畫配音，將作為新住民語文教育自編補充教材，教育局今...

免費搭大復康巴士苗栗1日遊 社會處優惠到年底

苗栗縣新購大型復康巴士今年7月上路大受歡迎，身心障礙朋友開心可以團體出遊，縣府社會處即日起推出縣內景點1日遊，借用大復康...

創世與寶山農會推「寶柚禮盒」盼民眾訂購支持安養服務

受疫情影響，社福團體募款減少，創世基金會新竹分院與寶山鄉農會合作推出「寶柚禮盒」義賣，今天在新竹縣政府大廳舉辦記者會，打...

新豐新庄子市場辦理耐震補強工程 施工期間照常營運

新竹縣新豐鄉新庄子公有零售市場已有近40年歷史，因屋齡年久耐震強度不足，獲經濟部補助1500多萬元，辦理耐震補強工程，今...

大溪人第二個過年 普濟堂關聖帝君遶境市長祈防疫成功

今天農曆6月24日關聖帝君誕辰，桃園市長鄭文燦今上午7點不到就前往大溪區，出席普濟堂「恭祝關聖帝君1861周年聖誕慶典暨...

熱門新聞

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

英仙座流星雨極大期未見百顆流星 追星族拍下劃破天際

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

嘉義市夜間散步新景點 北門車站商圈螢光點燈

機車在紅線內側也算違停 開罰沒距離問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。