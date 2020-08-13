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泰籍移工確診協助採檢 鄭文燦今到醫院感謝醫護人員

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市日前有一名返回泰國遭確診感染新冠肺炎的泰籍移工，由衛生福利部桃園醫院及新屋分院協助採檢，桃園市長鄭文燦今天特定到醫院感謝辛苦的醫護人員。記者陳夢茹／攝影
桃園市日前有一名返回泰國遭確診感染新冠肺炎的泰籍移工，由衛生福利部桃園醫院及新屋分院協助採檢，桃園市長鄭文燦今天特定到醫院感謝辛苦的醫護人員。記者陳夢茹／攝影

桃園市日前有一名返回泰國遭確診感染新冠肺炎的泰籍移工，衛生局啟動應變措施，衛生福利部桃園醫院及新屋分院，協助進行採檢相關接觸者，桃園市長鄭文燦今天特定到醫院感謝辛苦的醫護人員，他直呼台灣有部桃真好。

鄭文燦今天贈送不銹鋼保溫瓶禮品及親筆簽名感謝卡給醫護人員表達謝意，他說，國內一獲知泰籍移工返國確診消息，相關單位追蹤，甚至連續6次擴大匡列確診者的宿舍、生產線、工廠、社區等相關接觸人員，總計共有253位接觸者，經桃園醫院及新屋分院協助採檢，所幸接觸者檢體的核酸及血清抗體檢驗結果皆為陰性，疫情並未擴散。

鄭文燦指出，新冠肺炎疫情爆發以來，一開始爆出護理之家的護理師確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心相當緊張，急欲確認住民與其他護理師有沒有被感染，市府單位進行疫調，部桃和長庚醫院則連夜採檢，其中還有一段小插曲，隔天進行住民後送時，有位消防員因穿隔離衣太悶熱而中暑，各界都相當辛苦。

台灣6月後疫情趨緩、各項防疫措施陸續解封，鄭文燦說，但國外甚至有第三波疫情再起，因此日本女大生確診、泰籍移工確診和比利時工程師確診，發生多起外籍人士返國後確診案例，讓國人擔心國內是否存在不明社區感染源。

鄭文燦表示，防疫有多重關卡，第一道為機場國境防疫，第二道為醫療體系防疫，第三道則是社區隔離防疫政策，台灣在三道防疫防線上皆成功守住，目前並未有疫情擴大趨勢。

由於機場位於桃園，境外移入將加強集中檢疫，提高防疫標準，防疫將成為未來社會生活的必要規範，鄭文燦指出，政府部門須規畫替代辦公室或居家辦公等方案，為防疫做好充足準備，同時也要特別感謝前線醫療體系人員的辛苦，請他們保護台灣，同時也保護好自己。

衛生福利部桃園醫院及新屋分院協助採檢泰籍移工確診的相關接觸人，鄭文燦贈送不銹鋼保溫瓶禮品及親筆簽名感謝卡給醫護人員表達謝意。記者陳夢茹／攝影
衛生福利部桃園醫院及新屋分院協助採檢泰籍移工確診的相關接觸人，鄭文燦贈送不銹鋼保溫瓶禮品及親筆簽名感謝卡給醫護人員表達謝意。記者陳夢茹／攝影
衛生福利部桃園醫院及新屋分院協助採檢泰籍移工確診的相關接觸人，鄭文燦贈送不銹鋼保溫瓶禮品及親筆簽名感謝卡給醫護人員表達謝意。記者陳夢茹／攝影
衛生福利部桃園醫院及新屋分院協助採檢泰籍移工確診的相關接觸人，鄭文燦贈送不銹鋼保溫瓶禮品及親筆簽名感謝卡給醫護人員表達謝意。記者陳夢茹／攝影

疫情 鄭文燦 新冠肺炎

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