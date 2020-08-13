落實資源回收很重要 苗栗市辦清潔競賽鼓勵
苗栗市民部分沒有做好資源回收，市公所送燒一般廢棄物，今年已遭退運4車次，垃圾摻雜資源回收物，還造成焚化費用增加，市長邱鎮軍今天宣布辦理各里環境清潔競賽，第一名獎金3萬元，希望激勵落實資源回收，減量垃圾也節省送燒的費用。
邱鎮軍偕同福麗里長黎星琳等人今天上午在福麗里忠孝社區資源回收站，啟動各里環境清潔競賽，邱鎮軍肯定忠孝社區資源回收分類落實，例如廢棄電風扇的線圈銅線也拆解，廢棄電腦主機解構成各類資源回收，生活中融入「垃圾分類、資源回收、循環再利用」觀念。
他說，市公所首辦環境清潔競賽，分平時評比、實地及書面評比，全市28里分成北區及南區，評比街道清潔維護、垃圾分類、回收及減量、髒亂點消除成果、路燈及電線桿違規懸掛、廣告物張貼之拆除等項目，前3名獎勵金依序3萬元、2萬元、1萬元，里長及里幹事還可記功、嘉獎。
市公所指出，苗栗縣BOT垃圾焚化廠送燒垃圾費用，明年擬調漲，落實資源回收，減少垃圾量，隨之降低送燒費用，此外，市公所為減少回收物資摻入垃圾，轉運送到焚化廠前，清潔隊都會初篩，結果今年垃圾車仍有4車次被抽查不合格，而遭到退運，資源回收做好很重要。
根據苗栗縣政府環保局統計分析，去年一般廢棄物進焚化廠，目視檢查5128車次、落地檢查1899車次，稽核違規212車次，主要違規項目為過多資源回收物，其中以寶特瓶為最大宗，鐵、鋁罐次之，違規車輛，依資源回收物多寡，部分退運121車次、全車退運91車次，提醒民眾注意配合。
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