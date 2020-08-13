富岡鐵道藝術節明開跑 重現老街繁華

首屆富岡鐵道藝術節明天起至23日在富岡火車站及周邊舉行，邀藝術家進駐創作，以裝置作品融入社區環境，營造生活空間美學，也發揚鐵道文化，呈現1929年富岡站前身伯公岡驛站，客家趕集拉米車、黃包車、賣豆花攤等懷舊場景，台鐵史上最大噸位、有蒸汽火車之王之稱號的DT668號蒸汽機車頭，周六(8月15日)下午從中壢出發駛入富岡火車站，將吸引鐵道迷朝聖。

富岡因火車站興建而發展，老街擁有珍貴歷史建物，隨著鐵路改道，風華歲月畫上休止符，為了重造地方繁盛榮景，除2018年舉行地景藝術節，經2年籌畫，辦理首屆富岡鐵道藝術節，裝置藝術「老火車騰雲號」今天搖鈴起航，宣告藝術節起跑。桃園市長鄭文燦說，民眾可以從作品思考古老小鎮的文化底蘊。

文化局指出，活動以發掘在地生活美學出發，透過藝術欣賞富岡，2018年地景藝術節及今年14件新創作，共22件作品分布於車站周邊。其中一大亮點為，藝術家許宗傑以位在三連陂的地景藝術節的人氣作品「粼粼波光、翩翩白影」大白鷺絲旁，增設100隻小白鷺鷥動態雕塑，運用自然風力產生動能，優雅漫步低頭覓食。

還有藝術家賴純純創造出繽紛盛開的花，呼應富岡再創生機；謝嘉亨重現臺灣第一部蒸氣火車「騰雲號」；臺鐵富岡機廠葉時進師傅、龍盛鈺師傅利用報廢火車零件創作特色人偶等。

此外，8月15日開幕日與交通部臺灣鐵路管理局攜手，邀請臺鐵史上最大噸位、有「蒸汽火車之王」稱號的DT668號蒸汽機車頭，下午載貴賓從中壢出發駛入富岡車站，短暫停留車站，與民眾拍照留影。