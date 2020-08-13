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八德大安公墓納骨塔預計明年完工 4樓設有軍人專區

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
上樑典禮前，市長鄭文燦及眾議員紛紛簽名留念。記者陳夢茹／攝影
上樑典禮前，市長鄭文燦及眾議員紛紛簽名留念。記者陳夢茹／攝影

桃園近年來人口不斷成長，市內殯葬設施趨近飽和，為因應需求量變多，市府規畫新建大安公墓納骨塔，預計明年2月完工，視需求分期提供共8萬4000個櫃位，其中4樓為軍人專區，將成為桃園第一個附設國軍專用櫃位的納骨塔。

八德區大安公墓納骨塔斥資4億6800萬元打造，今天舉行新建工程上樑典禮，自去年7月開工，預計明年2月將完工，桃園市長鄭文燦表示，大安公墓已有多年歷史，這塊風水寶地是早期推動公墓公園化的重要指標，因應八德公墓需求量增加，才決定新建大安公墓納骨塔。

鄭市長說明，大安公墓納骨塔為現代化殯葬設施，導入綠建築設計概念，引進自然採光與綠化空間，外觀設計採用類似佛教蓮花座的橢圓形造型，外觀上不會讓人直接聯想到納骨塔，入口處外牆立面設計「∞」意象的雙環造型，象徵永恆的追思與生命循環。

桃園市內的殯葬設施現代化政策，包括建置蘆竹生命紀念園區、大園生命紀念園區及平鎮南勢納骨塔整修，目前正推動桃園殯葬園區、中壢殯葬園區及楊梅生命園區整建計畫，並分階段清理八德公墓，將來也會加強殯葬管理政策，研議設立殯葬管理基金，讓殯葬事業能有建全收費機制，達到收支平衡。

談及八德地區，鄭文燦說，八德目前正在進行中的基礎建設，有包括大湳森林公園、綠美化埤塘公園、擴增停車場、協助設置慈濟八德事業中心、推動大安科技園區計畫、推動捷運三鶯線連接八德等，將來交通將四通八達，各項建設陸續翻新後，也將大幅提升八德市民的生活品質。

因應殯葬設施需求量增多，桃市府規畫新建大安公墓納骨塔，預計明年2月完工，視需求分期提供共8萬4000個櫃位，今天舉行新建工程上樑典禮。記者陳夢茹／攝影
因應殯葬設施需求量增多，桃市府規畫新建大安公墓納骨塔，預計明年2月完工，視需求分期提供共8萬4000個櫃位，今天舉行新建工程上樑典禮。記者陳夢茹／攝影
因應殯葬設施需求量增多，桃市府規畫新建大安公墓納骨塔，預計明年2月完工，視需求分期提供共8萬4000個櫃位，今天舉行新建工程上樑典禮。記者陳夢茹／攝影
因應殯葬設施需求量增多，桃市府規畫新建大安公墓納骨塔，預計明年2月完工，視需求分期提供共8萬4000個櫃位，今天舉行新建工程上樑典禮。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦

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