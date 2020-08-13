盼降低外送車禍率 新竹區監理所示範辦理訓練課程

近年來外送服務興起，外送員車禍事件頻傳，引起社會各界關注，新竹區監理所與外送平台Uber eats及山葉機車崇學基金會等跨單位合作，今天示範舉辦「安心騎士訓練專案」，除教導道路安全基本觀念，並由教練帶領學員實際到竹北自強北路、光明六路等地進行道路駕駛及現場路口解說，盼透過教育訓練，降低外送意外發生率。

新竹區監理所所長黃萬益表示，外送平台吸引大量就業人口加入，讓民眾在家就可輕鬆享受美食，但也造成外送員車禍率上升，去年底有三起外送員因車禍死亡案件，引起社會各界關注；新竹縣政府交旅處長游志祥也指出，大新竹地區約有1000多名Uber Eats外送員，今年1至7月縣內A1事故機車駕駛死亡人數，相較於去年同期增加28.6%，A1與A2的機車駕駛受傷人數增加9.2%，因此，外送平台業者有針對其合作駕駛員，辦理定期安全教育訓練，以降低職災風險的必要。

考量業者無辦理教育訓練的經驗，新竹區監理所聯合交旅處、新埔警分局、竹北警分局及山葉機車崇學基金會，跨機關先行試辦，將法規與實際道路騎乘結合模式，教導外送員如何正確的騎乘機車，落實路權觀念、維護道路安全，以免外送員交通事故遺憾發生，也翻轉社會大眾對外送員搶快及橫衝直撞的刻板印象。

此次訓練課程有60名Uber Eats外送員參與，2小時訓練課程中，授課內容前1小時以事故影片案例，並分析路權及如何正確騎乘為主，接著再由新竹縣警察分局警員及山葉機車訓練師，帶著學員實際騎車到竹北自強北路、光明六路等曾經發生事故的地點，並在現場再次說明如何正確的騎乘等重要路權觀念，加深印象。