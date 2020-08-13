桃園市立游泳池淋浴間老舊 泳客投訴破洞「春光外洩」

暑假到來，由於疫情不如先前嚴峻，桃園市立游泳池湧現人潮，不過有泳客投訴，游泳池環境不佳，更衣淋浴間通風差、散發霉味，連隔間隔板都多處破洞、裂痕，淋浴更衣一不小心就「春光外洩」。市府體育局說明，會先請廠商簡易改善，待9月游泳旺季過後將發包整修，由於桃園市立游泳池已將近30年，未來將以BOT方式拆除重建。

桃園市立游泳池有室內溫水池、戶外標準池，全票80元、半票50元，收費相較其他游泳池便宜，因此平假日泳客不少，但有泳客投訴，男性淋浴間昏暗狹窄，長期通風不良、地板潮濕不堪已久，更不時充斥難聞霉味，走進淋浴間一看，隔間也殘破不堪。

泳客說，去年就曾見男性淋浴間都殘破不堪，顯然是遭人惡意破壞，但游泳池延遲多時才臨時用塑膠板遮蓋，整片牆像是「破補丁」，今年狀況也沒好到哪去，才準備盥洗，卻驚見塑膠隔板破了個大洞，可以清楚看到隔壁泳客一舉一動，好幾間淋浴間也都有多處大小不一的破洞、裂痕，有的甚至剛好正對男性「重要部位」，毫無隱私。

市府體育局回應，桃園市立游泳池建造迄今近30年，很多設施設備都已老舊，但有定期巡檢，針對泳客反映淋浴間問題，會先聯繫委外營運廠商改善，可先以簡易方式修補，由於7到9月為使用高峰期，待9月過後將發包施作，由於改善範圍涵蓋廁所、更衣間等處，將爭取環保署、體育署等中央單位補助款，強調會盡力處理改善。

由於桃園市立游泳池歷史悠久，許多設備老舊不堪，去年還曾爆出屋頂漏水、地板積水，影響桃園市中小學聯合運動會游泳比賽，選手與家長得輪流掃水，相當狼狽。