快訊

恐怖魔頭的非洲轉生？IS突襲莫三比克，攻陷天然氣關鍵出口港

桃園市立游泳池淋浴間老舊 泳客投訴破洞「春光外洩」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
有泳客投訴，桃園市立游泳池環境不佳，更衣淋浴間通風差、散發霉味，連隔間隔板都多處破洞、裂痕，一不小心就會「春光外洩」。圖／讀者提供
有泳客投訴，桃園市立游泳池環境不佳，更衣淋浴間通風差、散發霉味，連隔間隔板都多處破洞、裂痕，一不小心就會「春光外洩」。圖／讀者提供

暑假到來，由於疫情不如先前嚴峻，桃園市立游泳池湧現人潮，不過有泳客投訴，游泳池環境不佳，更衣淋浴間通風差、散發霉味，連隔間隔板都多處破洞、裂痕，淋浴更衣一不小心就「春光外洩」。市府體育局說明，會先請廠商簡易改善，待9月游泳旺季過後將發包整修，由於桃園市立游泳池已將近30年，未來將以BOT方式拆除重建。

桃園市立游泳池有室內溫水池、戶外標準池，全票80元、半票50元，收費相較其他游泳池便宜，因此平假日泳客不少，但有泳客投訴，男性淋浴間昏暗狹窄，長期通風不良、地板潮濕不堪已久，更不時充斥難聞霉味，走進淋浴間一看，隔間也殘破不堪。

泳客說，去年就曾見男性淋浴間都殘破不堪，顯然是遭人惡意破壞，但游泳池延遲多時才臨時用塑膠板遮蓋，整片牆像是「破補丁」，今年狀況也沒好到哪去，才準備盥洗，卻驚見塑膠隔板破了個大洞，可以清楚看到隔壁泳客一舉一動，好幾間淋浴間也都有多處大小不一的破洞、裂痕，有的甚至剛好正對男性「重要部位」，毫無隱私。

市府體育局回應，桃園市立游泳池建造迄今近30年，很多設施設備都已老舊，但有定期巡檢，針對泳客反映淋浴間問題，會先聯繫委外營運廠商改善，可先以簡易方式修補，由於7到9月為使用高峰期，待9月過後將發包施作，由於改善範圍涵蓋廁所、更衣間等處，將爭取環保署、體育署等中央單位補助款，強調會盡力處理改善。

由於桃園市立游泳池歷史悠久，許多設備老舊不堪，去年還曾爆出屋頂漏水、地板積水，影響桃園市中小學聯合運動會游泳比賽，選手與家長得輪流掃水，相當狼狽。

市府體育局指出，目前規畫未來桃園市立游泳池將以BOT方式拆除重建，但因土地需要經都市計畫變更，該案正在內政部審議中，仍需要一段時間，因此桃園市立游泳池目前仍採委外營運，也迎合周邊居民的使用需求，體育局會加強巡檢泳池環境設備。

有泳客投訴，桃園市立游泳池淋浴間環境不佳，要求改善。圖／讀者提供
有泳客投訴，桃園市立游泳池淋浴間環境不佳，要求改善。圖／讀者提供

體育 男性

延伸閱讀

八德大和非營利幼兒園動土 110年完工招182名幼生

花蓮衛生局把關泳池水質 3件不符規定限期改善

「桃機一號」大型展品拆遷至環保公園 桃園議員有異見

桃園復興區文化觀光季系周六登場 表現原鄉4大主題

相關新聞

八德大安公墓納骨塔預計明年完工 4樓設有軍人專區

桃園近年來人口不斷成長，市內殯葬設施趨近飽和，為因應需求量變多，市府規畫新建大安公墓納骨塔，預計明年2月完工，視需求分期...

盼降低外送車禍率 新竹區監理所示範辦理訓練課程

近年來外送服務興起，外送員車禍事件頻傳，引起社會各界關注，新竹區監理所與外送平台Uber eats及山葉機車崇學基金會等...

桃園市立游泳池淋浴間老舊 泳客投訴破洞「春光外洩」

暑假到來，由於疫情不如先前嚴峻，桃園市立游泳池湧現人潮，不過有泳客投訴，游泳池環境不佳，更衣淋浴間通風差、散發霉味，連隔...

全由學生配音 桃市教育局首創新住民繪本動畫上線

桃園市教育局首創出版2本新住民語言繪本，並讓學生挑戰用印尼與越南語替動畫配音，將作為新住民語文教育自編補充教材，教育局今...

免費搭大復康巴士苗栗1日遊 社會處優惠到年底

苗栗縣新購大型復康巴士今年7月上路大受歡迎，身心障礙朋友開心可以團體出遊，縣府社會處即日起推出縣內景點1日遊，借用大復康...

創世與寶山農會推「寶柚禮盒」盼民眾訂購支持安養服務

受疫情影響，社福團體募款減少，創世基金會新竹分院與寶山鄉農會合作推出「寶柚禮盒」義賣，今天在新竹縣政府大廳舉辦記者會，打...

新豐新庄子市場辦理耐震補強工程 施工期間照常營運

新竹縣新豐鄉新庄子公有零售市場已有近40年歷史，因屋齡年久耐震強度不足，獲經濟部補助1500多萬元，辦理耐震補強工程，今...

大溪人第二個過年 普濟堂關聖帝君遶境市長祈防疫成功

今天農曆6月24日關聖帝君誕辰，桃園市長鄭文燦今上午7點不到就前往大溪區，出席普濟堂「恭祝關聖帝君1861周年聖誕慶典暨...

八德大和非營利幼兒園動土 110年完工招182名幼生

桃園自升格後，人口大幅成長，為滿足學前就學需求，市府積極推動大型公幼布建計畫，今天大和非營利幼兒園舉行新建工程動土儀式，...

鼓勵綠能發電 台東縣府放寬申請補助資格9月30日前受理

台東縣政府為鼓勵綠能發電，今年編列600萬元辦理「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，即日起至9月30日止，...

台鐵平鎮臨時站獲政院核定 後年開工2026年啟用

桃園鐵路地下化爭取增設平鎮臨時站獲行政院核定，地點在新富一街，將新增臨時月台及臨時站房空間，目標後年開工、2026年啟用...

打造竹竹苗觀光品牌 交部推產業聯盟交流

交通部觀光局推動旅遊人潮分流並打造好客竹竹苗觀光特色品牌，昨天在苗栗西湖渡假村舉辦「竹竹苗觀光圈」產業交流座談會，交通部...

熱門新聞

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

英仙座流星雨極大期未見百顆流星 追星族拍下劃破天際

嘉義市夜間散步新景點 北門車站商圈螢光點燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。