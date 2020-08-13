全由學生配音 桃市教育局首創新住民繪本動畫上線

桃園市教育局首創出版2本新住民語言繪本，並讓學生挑戰用印尼與越南語替動畫配音，將作為新住民語文教育自編補充教材，教育局今邀請師生分享動畫成果，除了邀新二代參與配音，也不乏台灣學生主動學習新住民語言加入，教育局長林明裕說，新住民的孩子就是台灣的孩子，繪本動畫展現多元文化風貌，將持續製作新住民動畫。

桃園市政府教育局自製中文繪本「泡泡王的秘密」、「菜鳥農夫」，分別以性平及食農教育為主題，歷經半年培訓，印尼語版「泡泡王的秘密」及越南語版「菜鳥農夫」繪本與動畫近日完成，動畫也上傳至YOUTUBE頻道https://www.youtube.com/channel/UC7r_7wv18FB_GQN8FT3mpaw/videos，鼓勵學生上網聆賞、學習。

中原國小校長黃木姻投入新住民教育與輔導多年，她說，越南語與印尼語為拼音語言，孩子較容易學習，不過，繪本動畫翻譯過程仍須突破許多語言差異，像是「菜鳥農夫」在越南沒有菜鳥詞彙，因此翻成小農夫，配合當地語言轉化，再來「泡泡王的秘密」講述性平教育，其中提到的「很炫」、「變態」，也是印尼語中沒有的詞彙。

這次的繪本動畫配音任務，對許多孩子而言都是初體驗，尤其不少學生來自台灣家庭，新住民語言並非母語，需要老師一字一句教學，擔任「泡泡王的秘密」女主角「子瑜」配音的黃薇伊今年升上六年級，她說，自己對印尼語有興趣，從小二就開始學，印尼語發音沒想像中容易，還有獨特的顫音，靠著錄音苦練，但越學越有興趣。