免費搭大復康巴士苗栗1日遊 社會處優惠到年底
苗栗縣新購大型復康巴士今年7月上路大受歡迎，身心障礙朋友開心可以團體出遊，縣府社會處即日起推出縣內景點1日遊，借用大復康免收服務使用費3000元及油料費，鼓勵更多身障朋友走出來，同時推廣、進一步活絡苗栗觀光。
縣府編列600萬元，爭取社會及家庭署補助公益彩券回饋金補助493萬5000元購置大復康，今年7月上路，社會處統計到今年底，受理預約19車次、25天的服務量，大受到歡迎，許多身障朋友開心搭乘出遊，他們說，有了大復康後，出門不用向外縣市借車，團體出遊變得比較容易，享受不同趣味。
社會處推廣大復康利用，即日起苗栗縣內景點旅遊1天，借用大復康免予收取服務使用費及油料費，其餘停車費、加班費、旅遊平安險等，仍由申請單位負擔，優惠至今年底，每團體機構社區1案免費，預計50案。
社會處指出，大復康可容納輪椅座位6座，一般乘客21座，折疊椅12座，方便身障團體出遊，且車身有貓裏喵，慢城蝸牛、慢魚圖案，新穎美觀吸睛，趴趴走成亮點，落實身心障礙權益保障法，鼓勵身障朋友社會參與，也行銷苗栗觀光。
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