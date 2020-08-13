創世與寶山農會推「寶柚禮盒」盼民眾訂購支持安養服務

受疫情影響，社福團體募款減少，創世基金會新竹分院與寶山鄉農會合作推出「寶柚禮盒」義賣，今天在新竹縣政府大廳舉辦記者會，打出「好柚禮盒助創世，成就慈善快樂事」口號，號召民眾踴躍預訂禮盒。

創世新竹院長曾綿美表示，院內目前安養63名植物人，分院日常使用尿布一年就需22萬片，在植物人安養及服務上一年經費約1000萬元，今年受疫情衝擊捐款減少很多，需要各界支持。

曾綿美說，「寶柚禮盒」10台斤裝700元、5台斤裝400元，即日起開始預定，將在9月21日至25日出貨，歡迎善心民眾多多訂購「寶柚禮盒」，目標賣出2000箱，所得將用於幫助植安院購買尿布、奶粉等，愛心專線請打(03)523-1137。