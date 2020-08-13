新豐新庄子市場辦理耐震補強工程 施工期間照常營運

新竹縣新豐鄉新庄子公有零售市場已有近40年歷史，因屋齡年久耐震強度不足，獲經濟部補助1500多萬元，辦理耐震補強工程，今天舉辦開工典禮，工期150日曆天，預計今年12月可竣工，施工期間仍正常營運以方便民眾採買。

新豐鄉長許秋澤表示，新庄子公有零售市場在1980年興建，目前出租給60多個攤商，2樓因工程關係暫停召租，地下室則作為停車及攤商倉庫，公所近幾年爭取中央金援，陸續辦理外觀拉皮、招牌更新、室內油漆等工程，為老市場帶動買氣。

考量市場建築物也屋齡已久，且2樓樓梯出現大裂縫，樓板頂部有白華滲水、廁所磁磚剝落、頂樓屋突混凝土保護層剝落、鋼筋鏽蝕等現象，為確保攤販及採買民眾安全，鄉公所去年委託結構技師辦理耐震補強詳細評估，評估結果顯示該建築物耐震能力有疑慮，須辦理耐震補強工作。

鄉公所爭取到經濟部核定耐震補強工程合計1800萬元經費，其中中央補助1529萬9000元，公所自籌270萬1000元，此次補強工程透過擴柱、新增剪力牆等工法，改善市場整體結構性及耐久性，也將市場內部1、2樓公廁及樓梯間進行整修及美化，讓新豐鄉新庄子公有零售市場煥然一新。