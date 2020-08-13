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大溪人第二個過年 普濟堂關聖帝君遶境市長祈防疫成功

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
普濟堂關聖帝君誕辰遶境被喻為「大溪第二個國年」。圖／大溪木博館提供
普濟堂關聖帝君誕辰遶境被喻為「大溪第二個國年」。圖／大溪木博館提供

今天農曆6月24日關聖帝君誕辰，桃園市長鄭文燦今上午7點不到就前往大溪區，出席普濟堂「恭祝關聖帝君1861周年聖誕慶典暨遶境祈福」，和信眾、市議員陳治文、李柏坊等人親迎普濟堂主神「老祖」關聖帝君遶境，並說明普濟堂辦祝壽及遶境有31個在地社頭參與，是一個延續百年的傳統活動，他祈求關聖帝君保佑台灣防疫成功、經濟振興，保佑大溪大建設、大進步，每一位信眾都能心想事成。

大溪普濟堂就在老城區和平老街底、大漢溪旁，關聖帝君聖誕遶境無論在文化傳承和信仰、觀光在全國已經打開知名度，吸引信眾、觀光客和關心文史發展者參加，今天一早「老祖」出街、入街遶境是關聖帝君誕辰最重要的活動，31個社頭代表都抵達普濟堂廣場，鄭文燦等人恭迎「老祖」上大轎，遶境出巡啟動時由社址最靠近普濟堂的「同人社」壓軸最後出發，大仙尪等陣頭護駕場面萬人空巷。

鄭文燦說，桃園市升直轄市以後，市政府配合關聖帝君誕辰遶境慶典舉辦活動已邁入第3屆，今年推出「大溪大禧」系列，內容包括「關公online」、「遶境事務所」、「金喜大廟市」生活市集等文化味濃郁的主題活動，期盼將大溪傳統的社頭文化轉型為「文化廟會」，成為台灣傳統文化的代表，並吸引更多年輕朋友來參與。

市議員李柏坊、陳治文、市府文化局長莊秀美、大溪區長陳嘉聰、大溪普濟堂主任委員謝昌明都出席活動。

大溪木博館也在和平老街、普濟堂、中正公園邊，配合關聖帝君誕辰遶境也有相關主題重量級展出。館方指出，大溪一年一度的地方盛事，也是桃園市登錄無形文化資產的「普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境儀式」，堪稱「大溪人的第二個過年」，自大正6年（西元1917年）同人社製作第一頂神轎，開始了大溪人自發性於農曆6月24日關聖帝君誕辰日舉行祝壽遶境，至今已延續超過百年。

木博館表示，百年來大溪形成不同行業及區域居民組成的「社頭」組織，至今已有30多社，使大溪成為台灣知名的神將窟，將軍數量特別多，且大多以三國人物為主角如趙子龍、張飛、周倉、關平、王甫、廖化等，獨具特色。

鄭文燦市長迎普濟堂關聖帝君「老祖」上大轎，還護轎遶境一段路。圖／桃園市議員陳治文服務處提供
鄭文燦市長迎普濟堂關聖帝君「老祖」上大轎，還護轎遶境一段路。圖／桃園市議員陳治文服務處提供
興安社以舊城區店家為主也是遶境主力。圖／興安社主委邱顯二提供
興安社以舊城區店家為主也是遶境主力。圖／興安社主委邱顯二提供
鄭文燦市長、市議員陳治文等人親迎普濟堂關聖帝君「老祖」上大轎。圖／桃園市議員陳治文服務處提供
鄭文燦市長、市議員陳治文等人親迎普濟堂關聖帝君「老祖」上大轎。圖／桃園市議員陳治文服務處提供
大溪普濟堂關聖帝君遶境，一早信眾和社頭就聚集廣場準備迎轎。記者鄭國樑／攝影
大溪普濟堂關聖帝君遶境，一早信眾和社頭就聚集廣場準備迎轎。記者鄭國樑／攝影
普濟堂關聖帝君遶境各社頭展現不同的特色。圖／大溪木博館提供
普濟堂關聖帝君遶境各社頭展現不同的特色。圖／大溪木博館提供

遶境 鄭文燦 老街

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