八德大和非營利幼兒園動土 110年完工招182名幼生

桃園自升格後，人口大幅成長，為滿足學前就學需求，市府積極推動大型公幼布建計畫，今天大和非營利幼兒園舉行新建工程動土儀式，預計明年6月竣工，明年9月招生共182名幼生。

桃園市長鄭文燦指出，桃園這5年半來，人口從205萬8千人增加至226萬人，由於人口成長，推動大型公幼布建計畫，已規畫33個新建園，向教育部申請10億元經費，21園獲補助，增加招生名額3636人，另還有幼兒園裝修、其他新建案等，113年止將增加8000多名額此外，八德區另規畫茄苳國小、瑞豐國小、永豐高中等校地新建公共化幼兒園。

大和非營利幼兒園位於公園內，地上3層建物，占地約513.27平方公尺，總工程經費5600萬元，建築設計以「小精靈的村莊」為概念，創造一個屬於孩子的森林樂園，原基地圍繞樹木，過濾往來的車輛及噪音，預計110年6月竣工、110年9月1日開辦，可招收182名幼生，其中包括3至5歲混齡班有5班共150名，2歲專班共32名。

鄭文燦說，桃園目前非營利幼兒園相當受到家長歡迎，非營利幼兒園可以課後留園，比如5點下課可以改成6點或6點半，對家長來說非常方便。至於收費標準，公立幼兒園為2500元、非營利幼兒園為3500元、準公共化幼兒園4500元，另外，私立幼兒園收費上限為9000元，政府補助一半因此收費為4500元。

除新建園計畫，桃園市教育局持續盤整學校餘裕空間裝修設置幼兒園，109學年度增加公共化幼兒園18園64班1766個名額，公共化總名額18840人，104年至113年共10年期間合計增加至少116園469班1萬3054個名額，打造友善學習環境，實踐就近入學的理想，讓家長不必再為幼兒園名額搶破頭。