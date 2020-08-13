鼓勵綠能發電 台東縣府放寬申請補助資格9月30日前受理
台東縣政府為鼓勵綠能發電，今年編列600萬元辦理「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，即日起至9月30日止，開放向他人租借屋頂設置太陽光電發電系統者申請，縣府將依申請補助順序審查。
縣府財政及經濟發展處表示，凡設置於台東縣轄區內合法私有建築物屋頂型太陽光電發電系統，並於108年1月1日至109年11月30日期間，取得權責機關同意備案或設備登記（依發文日為準）設置者，備齊文件可向縣府申辦太陽光電補助，最高補助20萬元。
另本計畫經公告開放向他人租借屋頂設置太陽光電發電系統者申請後，仍以申請者為建物所有權人並為設籍於台東縣民，或設立登記或立案於台東縣法人或非法人團體優先受補助。
財經處指出，今年度補助預算用罄後，即停止補助，歡迎大家踴躍申請。詳情請至縣府網站便民服務下載表單或電洽縣府財經處綠能推動辦公室089-343512或089-320206洽詢。
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