國家卓越建設獎全壘打 桃市報名28項工程全獲獎

2020全球卓越建設獎與國家卓越建設獎得獎結果日前出爐，桃園市政府一口氣抱回30項獎項，桃園首次參加有「建築界奧斯卡」獎之稱全球卓越建設獎，就分別以大漢溪山豬湖生態親水園區與老街溪河岸公園榮獲環境類金獎與銀獎，另，市府11個單位提案28件工程參加國家卓越建設獎也全壘打獲獎，市長鄭文燦今在市政會議表揚肯定。

鄭文燦說，全球卓越建設獎須獲國家卓越建設獎金質獎以上，且經中華民國不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會推薦，才可代表台灣參賽，今年拿下全球卓越建設獎的大漢溪山豬湖生態親水園區去年才獲「2019年國家卓越建設獎」最佳環境文化類特別獎肯定，是1處以「復育、保育、教育」為發展願景的低度開發、特色生態公園。

至於老街溪河岸公園由工務局主辦，鄭文燦說，他上任後，推動老街溪第二階段改造計畫，採取全樹形移植工法，進行土壤改良及樹穴擴大，納入循環經濟概念，提升植栽及休憩功能，將親水綠帶改造為森林公園，很榮幸也抱回全球卓越建設獎銀獎。

2020國家卓越建設獎由中華民國不動產協進會主辦，有7種獎項及4種獎別，評選國內公私部門優良建築及公共工程，開辦至今已有14年歷史，今年桃園市政府共11個單位提案28件參加，共獲2座卓越獎、2座特別獎、10座金質獎及14座優質獎，戰果豐碩。

其中，桃市府以新建工程處主辦的「桃園流行音樂露天劇場新建工程」及交通局「桃園市中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程」，都一舉拿下2020國家卓越建設獎的最佳規畫設計類的卓越獎，都展現優異建築風格與整合能力。