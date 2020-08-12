「桃機一號」大型展品拆遷至環保公園 桃園議員有異見

桃園市中壢青埔地區青塘園內大型藝術展品「桃機一號」，由於拆遷費用高達千萬元，去年曾引起地方熱議後暫緩，不過市府文化局評估美術館開工在即，7月15日已啟動拆遷作業，預計年底前遷往桃園環保公園續展，此計畫今天又在議會掀起討論，議員黃婉如認為環保公園地點不夠好，議員簡智翔更質疑文化局拆遷費用是從哪來的？

市府文化局長莊秀美說，桃機一號拆遷費用原評估花費1千萬元，多次與藝術家王文志溝通協調，王本打算尋求嘉義縣政府支援，要將桃機一號遷往嘉義，但市府評估桃機一號是桃園地景藝術節展品，飛機造型象徵桃園起飛，當時設置時也費了不少心力，因此說服王留下展品，同意運用自己工班，拆遷費700萬元，墊付案將送議會審議。

桃機一號由多次受邀參加日本瀨戶內國際藝術祭戶外展的知名藝術家王文志打造，以桃園航空城為創作發想，利用鋼骨建構具代表性的飛機造型，拱型鋼構間以金屬編織構築並鑲入旅行箱造型及台灣美景圖片，夜間還有繽紛光影變化，但因展品占據草皮，地方要求遷走，市府文化局去年初辦i-voting，決定遷往桃園虎頭山環保公園。

桃機一號拆遷動向備受地方關注，市府文化局7月中旬已進場拆遷，市府風景管理處也已將虎頭山環保公園的北端封閉，現已搭起大片圍籬，預計年底前完成安裝、續展。

市議員黃婉如、簡智翔都是桃園區議員，2人都認為環保公園夜景優美，本就吸引很多人潮，不須桃機一號錦上添花，建議可移往萬坪的汴洲公園，簡更提起議會並無通過拆遷經費，要求文化局將此案重新送進議會討論。

中壢區市議員謝美英則認為，汴洲公園鄰近殯儀館，晚上沒什麼人，應該搬往人多的地方，並要求市府未來規畫大型裝置藝術時，應一併考慮未來移置地點，「否則花大錢設置，就像煙火一放完就沒了」，高額拆遷費用也須檢討；市議員王浩宇也說，對遷移沒有意見，但地點是否合宜可以重新評估。

莊秀美說，遷往虎頭山環保公園是經i-voting民意票選，在8個移置地點中的最高票，確定不會更動，由於桃機一號展品做工精細，為容納百人進入參觀，結構也很穩固，經估價若要拆除加上重置需要花費1千萬元，引起不小討論，去年先暫緩拆遷計畫。

不過青塘園即將興建桃園市立美術館新建工程，並將有整體景觀營造延伸至桃機一號展出地點，莊秀美說，工程預計年底開工，所以決定先著手桃機一號拆遷，過程中也多次與藝術家王文志協調溝通，由於拆遷費用高昂，讓市府卻步，王其實曾有意將桃機一號遷回他的家鄉嘉義，由於作品極具桃園意象，市府還是積極說服留在桃園。