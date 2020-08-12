助桃園航空城拆遷戶安置補償 大園議員籲市府訂專法

桃園航空城區段徵收案進入地上物協議價購階段，不少拆遷戶抱怨查估作業瑕疵多，補償價格偏低，市議員游吾和今在議會臨時會提案要求市府擬定專法處理拆遷安置措施，獲部分議員支持，但有議員認為，專法有公平性問題，將沒完沒了。市長鄭文燦回應航空城徵收一半是違建戶，原則不設專法，但會將地方建議融入拆遷補償機制。

游吾和、徐其萬是大園在地議員，連月來為航空城徵收案奔走，游直言，桃園航空城是台灣史上最大區段徵收案，涉及1萬戶建物拆除、3萬人面臨搬遷，很多拆遷戶建物過去受到機場禁限建規定成了非法建物，他要求市府草擬桃園國際機場園區及附近地區特定計畫都市計畫辦理區段徵收拆遷補償自治條例，並在下次定期會送大會審議。

「設專法希望能創造雙贏，讓居民重建家園」，游吾和說，航空城走到現在，相關安置清冊、財務計畫都不足，他希望工務局、地政局等相關單位研擬專法，包括釐清違建補償、優先拆遷等獎勵補償機制的法源依據，以兼顧推動開發案與安置居民需求。

徐其萬也認同游的提案，認為地上物查估作業太粗糙，價格太低，居民都無所適從，希望市府擬定專法釐清各項安置補償措施，讓居民能樂意搬遷，3千多公頃的開發案，只要有5%民眾不願搬遷留在原地，後果恐難以承擔，他身為民代不希望又見到民眾走上街頭抗議，並強調設置專法不能影響航空城徵收期程，「不能再延宕了！」

民進黨市議員蔡永芳則說，專法應該是要一體適用各項開發案，「以後市地重劃、區段徵收案是否有要適用？」若真的為航空城設專法，容易衍生公平性問題，無黨團結聯盟總召李家興也認為，若真有專法，未來任何案子都要擬定專法，恐沒完沒了？

鄭文燦說，市府訂有興辦公共工程建築改良物拆遷補償自治條例，基本上公共工程都一體適用，並有逐年檢討，若有不足會調整，最大目的是讓居民補償極大化，由於航空城徵收範圍有一半是違建，將近4千戶，市府為妥善照顧拆遷戶權益，已將認定為二次拆遷或程序違建的建物，決定專案補償提高到9折，加上自動拆遷補償可到135%。

鄭強調，能理解民代想為拆遷戶爭取多一點補償，市府針對補償有法制化，目前每坪補償費落在8萬5千元到9萬5千元間，市府也有掌握約1200戶補償費在400萬元以下，航空城聯合服務中心安排1對1諮詢，盡量協助拆遷戶「從寬複估」拉高補償金額。