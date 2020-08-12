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百年誠聖宮108花燈夜巡盛事 鄭文燦：祈佑航空城順利
桃園市蘆竹區誠聖宮慶祝關聖帝君聖誕千秋，今天下午由市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝雙雙請關聖帝君神明鑾駕上轎及扶轎而行，率108 陣頭神禧夜巡遶境，展開蘆竹、大園轄區遶境祈福，鄭文燦說，誠聖宮關聖帝君是機捷守護神，舉行花燈夜巡遶境4天活動，凝聚信徒力量，希望保佑機捷營運及航空城開發順利。
蘆竹區坑口地區有百年廟史誠聖宮奉祀關聖帝君，今年聖誕千秋配合2020關公文藝季活動，今天下午到晚上舉辦盛大花燈夜巡遶境活動，由鄭文燦、邱奕勝率民代、里長向關聖帝君請神駕出巡，扶神明鑾駕上轎，率108個陣頭花燈及信眾4、500人隊伍將盛大遶境蘆竹`、大園部分轄區，沿途受到信眾擺設香案祭拜祈福，十分熱鬧。
鄭文燦表示，誠聖宮百年歷史，位於機捷A11坑口站附近，未來坑口、菓林是航空城計畫的機場北側新市鎮，今年慶親口關聖帝君聖誕千秋，舉辦花燈夜巡遶境、健走及文藝季4天活動，凝聚信徒力量，下個月市府完成桃林鐵路活化及機捷大道2大建設，希望關聖君保佑航空城計畫順利展開。
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