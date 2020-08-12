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大溪區普濟堂慶祝關聖帝君誕辰連兩天遶境 200多警進駐

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
普濟堂慶祝關聖帝君誕辰連兩天遶境，大溪警分局與桃園市警局支援警力合計200名進駐維護秩序和治安。記者鄭國樑／翻攝
普濟堂慶祝關聖帝君誕辰連兩天遶境，大溪警分局與桃園市警局支援警力合計200名進駐維護秩序和治安。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪區普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，今明兩天舉辦大規模迎神遶境及宗教民俗技藝活動。大溪警分局為確保遶境秩序，在桃園客運大溪站及多目標體育館設立前進指揮所，並特別申請保安、刑事、交通警察大隊及各分局警力支援，加上大溪分局合計200多名警力，全力維護遶境秩序和治安。

警方今天下午在大溪警分局舉辦遶境勤教，會後後由分局長林樹國帶隊，沿遶境路線巡視，同時展示維護遶境活動秩序的決心，也讓支援警力能熟悉地形及現場狀況，採機動服勤，一旦遇上緊急情況，能迅速到達遏止不法，快速打擊犯罪。

大溪警分局長林樹國考量天氣炎熱，服勤時間長，有體力流失過快與休息問題，因此在前進指揮所內設置行動補給站，提供飲水、運動飲料、西瓜等多樣化的食物供服勤同仁使用，以利迅速回復體力。指揮所也是預備警力、休息人員待命區，負責機動支援。

大溪警分局呼籲今、明兩天前來參觀活動民眾，活動期間重要道路均有派遣員警疏導交通，民眾除聽從員警指揮管制、疏導，若遇有需協助或反映情事，除電話報案外，也可就近請交通疏導的員警協助。  

遶境 警察

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