桃園復興區文化觀光季系周六登場 表現原鄉4大主題

桃園市復興區2020文化觀光季系列活動15日（周六）在角板山天幕熱鬧登場，首場由音浪泰強─泰雅音樂市集演唱，區公所還力邀各界表演團體、藝人以原住民族元素為表演主題，用多元的音樂風貌揭開文化觀光季系列活動的序幕。

復興區游正英區長表示，今年文化觀光季系列活動以「Hata Cisal」作為主題，泰雅族語意思是「一起來玩吧」，除了15日音樂市集活動，22至25日陸續辦理產業振興原鄉產業系列講座、文化探索生活體驗營，30日有傳統競技趣味競賽凝聚部落情感，期盼在透過不同類型的活動，吸引遊客及部落族人朋友們一同參與。

游正英說，復興區觀光資源豐盛，唯獨欠缺整合行銷，如何以在地特色文化，創造觀光產值，一直是復興區公所努力的方向，因此今年的文化觀光季系列活動，規畫出一系列以文化為本的觀光活動。像8月屬於泰雅族歲時祭儀的月份，是一個充滿感恩及相聚的月份，有別於往年歲時祭儀活動，公所特別以感恩、相聚為活動主軸，以原住民樂舞、原鄉產業扶植、文化體驗營隊及族群認同4大主題為系列活動內容，串連文化及觀光產業，創造專屬於復興區的文化觀光季，期許成為遊客及在地民眾每年都期盼的年度盛典，歡迎大家來「Cisal」（泰雅語：團聚共樂的意思）。