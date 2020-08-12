桃園宣布1800處店家門口將全面禁菸 違者最高可罰1萬

無菸環境要再擴大，桃園市政府公告自8月5日起，桃園市境內20家，約1800處連鎖便利商店、咖啡店及速食店，1樓門市前騎樓及庇廊全面禁止吸菸，宣導期3個月，11月5日起將開罰，最重可處1萬元以下罰鍰。

桃園市政府公告指定包括統一、全家、萊爾富、OK、美廉社等5家連鎖便利商店，星巴克、85度C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、cama café、多那之等8家連鎖咖啡店，及麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡、達美樂、拿波里、SUBWAY等7家連鎖速食店，1樓門市前騎樓及庇廊為全面禁止吸菸場所。

桃園市政府衛生局長王文彥指出，為逐步擴大無菸環境，桃園自103年起加強宣導327處無菸公園，並於104年起陸續公告281處高中職以下學校周邊人行道、13處衛生行政單位周邊環境及356處公車候車亭等納入禁菸區。

桃園目前總計有千餘處禁菸場所，希望營造無菸環境，衛生局提醒，11月5日後若癮君子無視公告仍在禁菸騎樓及庇廊吸菸，依菸害防制法最重可處1萬元以下罰鍰，如業者提供吸菸有關器物，則最重可處5萬元以下罰鍰。