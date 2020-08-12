苗栗防登革熱超前部署 徐耀昌開出2張勸導單

苗栗縣今年登革熱僅有3月境外移入1病例，病媒蚊密度調查也沒有3級以上村里，疫情相對平穩，縣府超前部署，縣長徐耀昌今天帶隊到公館鄉仁安社區稽查，發現2個未加蓋積水容器，當場開出2張勸導單，若沒有依規定處理，拒絕配合最高可罰30萬元。

縣府衛生局統計登革熱疫情，今年至今通報5例，其中3月確診1例印尼境外移入，其餘4例都排除，衛生局並完成222次村里調查登革熱病媒蚊密度，其中，0級68村里、1級130村里、2級24村里，沒有3級以上村里，徐耀昌今天率同縣府衛生局、環保局及公館鄉公所相關人員，稽查仁安社區，開出2張勸導單。

衛生局指出，2張勸導單要求裝水容器必須加蓋，或清除積水及孳生源，未依規定處理，將依傳染病防治法，處3000元到1萬5000元罰鍰，拒絕配合者，可處罰6萬元到30萬元，衛生局目前共開出182張勸導單，複查部分都合格，尚未開出罰單。

徐耀昌說，降雨後1周是登革熱防治關鍵期，近期有下雨機會，民眾應掌握防疫時效，記住「巡、倒、清、刷」口訣，雨後加強巡檢戶內外環境，尤其是有儲存雨水，用於澆水的菜園農場等環境，徹底清除積水容器，將積水倒掉，防止孳生病媒蚊。