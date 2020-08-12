台鐵平鎮臨時站獲政院核定 預計2026年啟用

桃園市長鄭文燦今天在市政會議中表示，台鐵平鎮臨時站建設計畫在3日獲行政院核定，預計2022年5月開工、2026年5月啟用，將滿足居民在桃園鐵路地下化工程期間的交通需求。

桃園鐵路地下化計畫全長約17.945公里，路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，計畫除連通整合既有的桃園、內壢及中壢車站前後站空間，擴大核心地區，並預計增設鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮等5座通勤車站。

桃園市長鄭文燦今天上午主持市政會議，聽取桃園市政府捷運工程局專題報告。

鄭文燦表示，考量桃園鐵路地下化尚有7年以上工期，他向行政院提議在工程進行期間，透過設置臨時站的方式，滿足鶯歌、平鎮等地居民的交通需求。

鄭文燦表示，台鐵平鎮臨時站建設計畫在8月3日獲行政院核定，總經費約新台幣11.87億元，其中6.9億元跟桃園鐵路地下化計畫共用，剩餘4.97億元則比照鳳鳴臨時站，由中央負責支應，工程預計2022年5月開工、2026年5月啟用。

鄭文燦表示，平鎮臨時站距離中壢車站僅約1.82公里，將比鐵路地下化工程提前4年完工啟用，能大幅分散中壢車站運量壓力，也提早培養民眾搭乘習慣；工程預計使用台鐵公有土地，避免土地徵收及建物拆遷的問題。

桃園市捷運工程局長陳文德表示，平鎮臨時站整體面積約385平方公尺，將闢建2座岸壁式月台，車站規劃2處出入口、2座電梯及樓梯，並以跨站天橋銜接兩月台，站內設電子票證設備，待桃園鐵路地下化工程完工後，平鎮臨時站將規劃轉型成計程車招呼站或公車候車站。