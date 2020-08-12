相守500年夫妻樹生病了 苗縣防治延續情緣
苗栗縣受保護樹木公館鄉鶴岡村石埔老樟樹810歲以上，茄苳樹510歲以上，兩樹根基部相連、枝枒交錯，如夫妻般恩愛依偎，最近遭黑薊馬侵害，縣府接獲通報，8月啟動施藥防治，觀察生長情形，希望延續夫妻（樹）情緣。
石埔老樟樹、老茄苳相偎相依500年以上，舉世罕見，有「鶴岡之寶-鶼鰈老樹情」、「鶴岡千年連理枝」說法，公館鄉鶴岡村長傅學成上個月底發現茄苳樹生長勢衰弱，落葉嚴重，縣府接獲通報，會同林業試驗所研究員、植病專家傅春旭現勘，診斷是黑薊馬侵害。
縣府農業處指出，黑薊馬體型微小細長，具隱匿性，常藏匿於葉背絨毛下，花器內或果萼內，若不仔細觀察很容易忽略，黑薊馬的若蟲及成蟲以銼吸式口器，吸取植物葉部養分，最後會導致整片葉子捲縮枯萎，黑薊馬繁殖能力高，生活週期短，第1次8月6日施藥，8月13日、24日先後第2次、第3次施藥防治。
石埔兩棵老樹，縣府都公告受保護樹木，樟樹810歲，樹高22公尺，樹徑2.8點公尺，茄苳樹510歲，樹高21公尺左右，樹徑7.5點公尺，遮蔭面積廣達1000多坪，地方流傳第二次大戰期間，日本人看中老樟樹，有意砍伐提煉樟腦，地方上鶴岡村保正劉德從發起「護木運動」，透過當時名律師黃運金向曰本總督大力爭取，這棵樟樹才保存下來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言