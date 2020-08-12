相守500年夫妻樹生病了 苗縣防治延續情緣

苗栗縣受保護樹木公館鄉鶴岡村石埔老樟樹810歲以上，茄苳樹510歲以上，兩樹根基部相連、枝枒交錯，如夫妻般恩愛依偎，最近遭黑薊馬侵害，縣府接獲通報，8月啟動施藥防治，觀察生長情形，希望延續夫妻（樹）情緣。

石埔老樟樹、老茄苳相偎相依500年以上，舉世罕見，有「鶴岡之寶-鶼鰈老樹情」、「鶴岡千年連理枝」說法，公館鄉鶴岡村長傅學成上個月底發現茄苳樹生長勢衰弱，落葉嚴重，縣府接獲通報，會同林業試驗所研究員、植病專家傅春旭現勘，診斷是黑薊馬侵害。

縣府農業處指出，黑薊馬體型微小細長，具隱匿性，常藏匿於葉背絨毛下，花器內或果萼內，若不仔細觀察很容易忽略，黑薊馬的若蟲及成蟲以銼吸式口器，吸取植物葉部養分，最後會導致整片葉子捲縮枯萎，黑薊馬繁殖能力高，生活週期短，第1次8月6日施藥，8月13日、24日先後第2次、第3次施藥防治。