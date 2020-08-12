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千年鶼鰈老樹嚴重落葉 苗縣府除蟲延續夫妻情

中央社 / 苗栗縣12日電

苗栗縣公館鄉鶴岡村伯公廟旁的樟樹和茄苳樹，相傳有千年樹齡、盤根交錯，被封為「鶴岡之寶、鶼鰈老樹情」，近期受黑薊馬侵害，苗栗縣農業處請來專家除蟲，希望延續夫妻情。

公館鄉鶴岡村石埔仔伯公廟旁有一棵樟樹和一棵茄苳樹，2樹根部相連、枝枒交錯，宛如恩愛的夫妻，加上樹蔭遮蔽範圍廣大，成為居民平常休憩與信仰中心，地方人士稱為「神木」、「共生樹」，更製作「鶴岡千年連理枝」、「鶴岡之寶、鶼鰈老樹情」牌匾加以表彰，苗栗縣政府也將2樹列為編號13號之受保護樹木。

農業處今天指出，7月底接獲鶴岡村長傅學成通報，最近茄苳樹嚴重落葉、生長不佳，當地居民憂心忡忡，因此請來林業試驗所研究員傅春旭現場勘查，確定老樹遭受黑薊馬侵害。

農業處表示，薊馬蟲體型微小細長，藏匿於葉背絨毛下、花器內或果萼內，以銼吸式口器吸取植物葉部養分，導致整片葉子捲縮枯萎，常見於榕樹、茄苳、相思樹、桑樹、月橘及茶樹等植物。

農業處指出，薊馬繁殖能力高，生活週期短，防治療程將分3期進行，第一次於6日施作完成，預計13日、24日進行第2次和第3次施藥，希望讓茄苳樹盡快恢復健康，延續與樟樹的夫妻情。

苗栗縣 夫妻 復健

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