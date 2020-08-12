竹市香山陸橋下空間大改造 設草坪滑梯等全齡休憩空間

新竹市政府為有效利用香山陸橋下閒置空間及增加居民運動場所，投入596萬元進行環境改善工程，增加PU跑道、草坡滑梯、長青休憩廣場，今天啟用，市長林智堅開心陪小朋友溜滑梯、玩跳繩，希望打造成全齡休憩區，提供鄰近的海山、鹽水、內湖及朝山等里萬名居民更舒適的運動空間。

林智堅說，香山陸橋下的空間過去雨後常積水、空間缺乏規畫，現在有了繽紛的PU步道、安全彈性地墊、休息區、草坡滑梯，可以讓小朋友奔跑玩耍、家長及長輩乘涼休憩，是一個大人、小孩都能使用的空間。

市府工務處指出，香山陸橋下空間過去閒置長達20年，因缺乏整理、成為治安死角，市府接連整建全新籃球場，此次工程則活化利用陸橋下雜亂的閒置空間，鋪設安全與彈性兼具的地坪、設置小朋友最愛的草丘滑梯，並一併改善橋下路面排水，改善總面積達2400平方公尺，讓市民有優質安全的休閒環境。