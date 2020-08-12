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影／客家中館雙展齊發 展出丘逢甲文魁匾額等經典收藏

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
客家文化發展中心台灣客家文化館「川流不息–台灣客家與日本國際展」、「典藏客家-經典館藏常設展」今天上午聯合開展。記者胡蓬生／攝影
客家文化發展中心台灣客家文化館「川流不息–台灣客家與日本國際展」、「典藏客家-經典館藏常設展」今天上午聯合開展。記者胡蓬生／攝影

客委會客家文化發展中心台灣客家文化館籌畫的「川流不息–台灣客家與日本國際展」、「典藏客家-經典館藏常設展」今天上午聯合開展，2項展覽分別呈現日治時代日本對台灣客家族群的影響，還有館藏文物精品，包括六堆大總理賴熊飛大刀、丘逢甲文魁匾額，都呈現在觀眾面前。

客發中心指出，台灣客家文化館針對客家族群的「物質」和「非物質」文明進行蒐集、典藏、研究、分析與保存維護，透過詮釋歷史、記憶與族群演進的脈絡，保存與延續客家文化資產的價值，今天同時推出兩項展覽，盼透過典藏、研究、展覽及教育等方式，讓全球看見客家。

「川流不息–台灣客家與日本國際展」呈現日本對台灣客家族群的影響，包括產業開發、島內二次移民、語言、文學、音樂、棒球等面向，此外也呈現在日本生活的台灣客家人，包含客家移民日本的概況、日本客家社團的經營、客籍後代與旅日客家人的生活等。

展出運用從產業、文化到台灣客家研究等領域諸多收藏品，例如客家婦女服飾、蓬萊塗漆器、日治時代錄製的唱片等；也有遠從日本來到台灣的珍貴歷史物件，包括嘉農KANO投手吳明捷於早稻田大學棒球隊的制服與球棒、旅日客籍棋士謝依旻的獎盃與簽名扇、日本客家社團的代表旗幟，還有多位日本學者於1970年代在台灣進行客家研究的影像、筆記手稿及隨身田野調查工具等，為當時客家研究尚在萌芽期的台灣留下許多珍貴紀錄。

「典藏客家-經典館藏常設展」是台灣客家文化館從收藏文物中挑選經典藏品，展出2016年以來陸續蒐藏來自各地的客家經典文物，展覽內容透過「藏品故事」、「藏品旅程」、「回顧展望」等3個主題來陳述客家文物以及典藏管理政策。

「藏品故事」主要展出館內收藏的160多件經典文物，細分為經濟、社會、文化等層面，包括六堆大總理賴熊飛大刀、丘逢甲文魁匾額、海珠嶼五屬大伯公廟瓦當、模里西斯中華日報、江昶榮進士朱卷與冠帽、彭朝和公祠建築構件、黃娟文學手稿、鍾彩祥八音手稿與中港溪攝影器材等典藏物件；「藏品旅程」以開放式庫房的方式細說館藏品從徵集、登錄到保存、管理、維護與利用等實務經驗歷程；「回顧展望」展出文化館與國內外在地社群、博物館、學術單位的交流合作成果。

客發中心歡迎大家前來賞析這次有別於過往的客家文化展覽，相關資訊可上台灣客家文化館粉絲團https://zh-tw.facebook.com/hakkapark/。

「典藏客家-經典館藏常設展」是台灣客家文化館從收藏文物中挑選經典藏品展出，包括丘逢甲文魁匾額。記者胡蓬生／攝影
「典藏客家-經典館藏常設展」是台灣客家文化館從收藏文物中挑選經典藏品展出，包括丘逢甲文魁匾額。記者胡蓬生／攝影
「典藏客家-經典館藏常設展」是台灣客家文化館從收藏文物中挑選經典藏品展出。記者胡蓬生／攝影
「典藏客家-經典館藏常設展」是台灣客家文化館從收藏文物中挑選經典藏品展出。記者胡蓬生／攝影
「川流不息–台灣客家與日本國際展」呈現日治時代日本對台灣客家族群的影響。記者胡蓬生／攝影
「川流不息–台灣客家與日本國際展」呈現日治時代日本對台灣客家族群的影響。記者胡蓬生／攝影
「川流不息–台灣客家與日本國際展」呈現日治時代日本對台灣客家族群的影響。記者胡蓬生／攝影
「川流不息–台灣客家與日本國際展」呈現日治時代日本對台灣客家族群的影響。記者胡蓬生／攝影
「川流不息–台灣客家與日本國際展」呈現日治時代日本對台灣客家族群的影響。記者胡蓬生／攝影
「川流不息–台灣客家與日本國際展」呈現日治時代日本對台灣客家族群的影響。記者胡蓬生／攝影
「典藏客家-經典館藏常設展」是台灣客家文化館從收藏文物中挑選經典藏品展出，包括六堆大總理賴熊飛大刀。記者胡蓬生／攝影
「典藏客家-經典館藏常設展」是台灣客家文化館從收藏文物中挑選經典藏品展出，包括六堆大總理賴熊飛大刀。記者胡蓬生／攝影
客家文化發展中心台灣客家文化館「川流不息–台灣客家與日本國際展」、「典藏客家-經典館藏常設展」今天上午聯合開展。記者胡蓬生／攝影
客家文化發展中心台灣客家文化館「川流不息–台灣客家與日本國際展」、「典藏客家-經典館藏常設展」今天上午聯合開展。記者胡蓬生／攝影

日本 客家文化 文物

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