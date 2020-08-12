北埔百年日式宿舍變身龍瑛宗文學館 8/25開放參觀
由新竹縣歷史建築北埔公學校日式宿舍改建成而成的龍瑛宗文學館，將在8月25日開放，配合即將展開一年一度的全國古蹟日，將結合古蹟與文學為主題的4場講座及2場文學走踏小旅行活動，邀請民眾一同來認識台灣重要的文學家，跟著作家筆下去旅行。
縣長楊文科表示，擁有百年歷史的北埔公學校日式宿舍在2017年登錄歷史建築，經縣府積極爭取獲客委會補助總經費2500萬元啟動修復計畫，歷時三年竣工，亮麗轉身為龍瑛宗文學館，將在8月25日作家龍瑛宗110歲冥誕日開館。
文化局長田昭容表示，今年古蹟日新竹縣以龍瑛宗文學館開館為起點，由清華大學台灣文學研究所，以古蹟文學小旅行為主題策畫系列活動，邀請民眾認識及愛護文化資產。
首先登場的活動是「文學夢想的起點與徜徉：與客籍作家龍瑛宗相約在北埔公學校日式宿舍」4場講座，從8月29日起連續4個周六，分別邀請龍瑛宗的孫女，也是大葉大學助理教授劉抒芳、客籍女詩人張芳慈、清華大學台文所名譽教授陳萬益，及修復建築師王雅玄等4位講師，從作家、文學與建築等多元面相，深入淺出引領民眾認識出身北埔的客籍作家龍瑛宗與他的文學故事。
文學走踏小旅行則在9月19、20日舉辦，邀請兩河協會理事長吳聲淼及清華大學台灣文學研究所教授王惠珍，帶領讀者實際走訪龍瑛宗、吳濁流2位文學家的生活環境與作品場景，從二維的文字敘述走入三維的空間體驗，感受作家筆下的家園風光，文學地景與時間流變。活動皆為免費，名額有限需預約報名，活動詳情可上文化局臉書竹縣GO藝思查詢，或洽詢電話03-5510201*605文化局文化資產科黃小姐。
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