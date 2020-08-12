北埔百年日式宿舍變身龍瑛宗文學館 8/25開放參觀

由新竹縣歷史建築北埔公學校日式宿舍改建成而成的龍瑛宗文學館，將在8月25日開放，配合即將展開一年一度的全國古蹟日，將結合古蹟與文學為主題的4場講座及2場文學走踏小旅行活動，邀請民眾一同來認識台灣重要的文學家，跟著作家筆下去旅行。

縣長楊文科表示，擁有百年歷史的北埔公學校日式宿舍在2017年登錄歷史建築，經縣府積極爭取獲客委會補助總經費2500萬元啟動修復計畫，歷時三年竣工，亮麗轉身為龍瑛宗文學館，將在8月25日作家龍瑛宗110歲冥誕日開館。

文化局長田昭容表示，今年古蹟日新竹縣以龍瑛宗文學館開館為起點，由清華大學台灣文學研究所，以古蹟文學小旅行為主題策畫系列活動，邀請民眾認識及愛護文化資產。

首先登場的活動是「文學夢想的起點與徜徉：與客籍作家龍瑛宗相約在北埔公學校日式宿舍」4場講座，從8月29日起連續4個周六，分別邀請龍瑛宗的孫女，也是大葉大學助理教授劉抒芳、客籍女詩人張芳慈、清華大學台文所名譽教授陳萬益，及修復建築師王雅玄等4位講師，從作家、文學與建築等多元面相，深入淺出引領民眾認識出身北埔的客籍作家龍瑛宗與他的文學故事。