桃園市便利商店門口禁菸 11/5開罰最高1萬元

桃園市政府擴大禁菸範圍，20家連鎖便利商店等約1800處門市前騎樓等為全面禁止吸菸場所，11月5日起開罰，最重可處新台幣1萬元罰鍰。

桃園市政府衛生局表示，桃園市境內20家連鎖便利商店、咖啡店及速食店約1800處的1樓門市前騎樓及庇廊，8月5日起為全面禁止吸菸場所，11月5日起若違規在禁菸的騎樓及庇廊吸菸，依「菸害防制法」可處1萬元以下罰鍰，業者提供吸菸有關器物，可處5萬元以下罰鍰。

桃園市衛生局表示，桃園市此次公告指定包括統一、全家、萊爾富、OK、美廉社等5家連鎖便利商店，星巴克、85度C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、cama café、多那之等8家連鎖咖啡店，及麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡、達美樂、拿波里、SUBWAY等7家連鎖速食店1樓門市前騎樓及庇廊為全面禁止吸菸場所。

桃園市政府衛生局長王文彥指出，為逐步擴大無菸環境，桃園市政府2014年起加強宣導327處無菸公園，並於2015年起陸續公告281處高中職以下學校周邊人行道、桃園市府13處衛生行政單位周邊環境及356處公車候車亭等納入禁菸區。

桃園市衛生局表示，目前全市計有千餘處公告禁菸場所，希望透過市府各局處及市民共同努力，逐步營造無菸環境，維護市民身心健康。