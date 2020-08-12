新竹縣推閱讀教育有成 閱讀磐石獎獲9獎項

新竹縣積極推動閱讀教育，華山國中、碧潭國小及華興國小獲選教育部今年度閱讀磐石獎績優學校，各獲得獎勵金20萬元，閱讀推手個人組及團體組也分別獲3項肯定，共獲9獎項，是歷年來最優成績，10月14日將赴桃園接受教育部頒獎表揚。

縣長楊文科表示，閱讀決定學生的學習力與知識力，重視學生閱讀能力的提升，就是對教育做最正確的投資，因此，縣府對於推動深耕閱讀，提升語文能力，始終不遺餘力，尤其本次獲獎學校大多地處偏鄉，透過閱讀的推動，帶給孩子不同的成長。

華山國中以地區自然生態特色物種蝙蝠作為學校吉祥物，校內各領域教師嘗試設計與四季及蝙蝠相關閱讀課程，並結合重大議題的探索，布置閱讀情境，將圖書館改造成蝙蝠造型書窩，閒置教室結合班級閱讀角，並整合資源提供學生數位閱讀學習課程，新生入學時每人一本「閱讀檔案夾」，建立學習護照。

碧潭國小從環境資源、課程教學、專業增能進行閱讀推動，打造「夢幻島圖書館」閱讀情境，成為小小說書人、劇場、閱讀營隊、親子共學、假日圖書館和藝文展覽的空間，並規畫自然講堂、石虎專題及碧潭好客等主題閱讀課程，培養孩子探究社會議題的能力。

華興國小則將閱讀素養融入生態課程，藉由低年級與幼兒園共同動手種植過程，發現問題後，閱讀書籍、網路搜尋，再進行專題研究、生態導覽，培養實踐能力，學校也申請雲水書車、天下希望書車等資源，讓學童體驗豐富多元的學習模式。