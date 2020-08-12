400元桃園夜市券今登記最後1天 已破44萬人登記

振興三倍券上路，桃園市政府加碼推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，首波6千份發放完畢，第2波4萬4千份採上網登記，今天是登記最後1天，經發局統計已破44萬人登記，中籤率不到十分之一，市長鄭文燦今天主持市政會議，一度認為中籤率太低想評估加碼，不過，考量夜市券為實體券，印製費時，決定仍維持4萬4千份。

第2波桃園夜市券已自8日父親節當天起開放民眾上活動網站https://taoyuanyespon.tycg.gov.tw/?fbclid=IwAR2u8FyDINovfsV4vJXaC1AFlAd865Kdr0vjd4shAZvCqQkocETgBEgZ05k登記，並未限制桃園市民才能抽，只要有中華民國身分證字號都能登記，並須輸入手機號碼，若家中小孩或長者沒有手機，可代為登記，至於第1波已領取民眾不可重複登記，系統會踢除。

桃園夜市券開放登記今天邁入最後1天，將於晚上12點截止，不限身分證單雙號都能登記，預計14日抽籤發簡訊通知中籤者，15日至19日開放中籤者上網預約領取時間及地點，22日至30日下午4時至晚間9時到夜市兌領。

市府經發局長郭裕信今天在市政會議上進行紓困振興專案報告，提到桃園夜市券迄今已逾44萬人登記，由於夜市券總份數有4萬4千份，代表中籤率不到十分之一，中獎幸運兒可用於桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、龍潭觀光夜市及八德興仁花園夜市消費。

鄭文燦一聽到登記人數破44萬人，直呼「哇，中獎率那麼低喔」，現場有局處首長喊「加碼」，鄭想了想說「先抽出來再算預算」，並補充自己知道夜市券很成功，請經發局想一下，除了夜市以外，其他商圈與菜市場的振興方案，是否有加碼空間？

不過，鄭文燦原本有意加碼，表示要看預算能否增加，避免中籤率太低，但現場向郭裕信確認「印（夜市券）有沒有問題？」郭回應，夜市券採用實體券，印製反而有很大困難，鄭聽了認同那這很不好加碼，桃園夜市券仍照原規畫，中籤率約十分之一 。