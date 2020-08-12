快訊

貝魯特大爆炸後，黎巴嫩離「失敗國家」還有多遠？

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

400元桃園夜市券今登記最後1天 已破44萬人登記

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
振興三倍券上路，桃園市政府加碼推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，第2波4萬4千份採上網登記，已破44萬人登記，中籤率不到十分之一，市長鄭文燦今天主持市政會議，決定仍維持4萬4千份。記者張裕珍／攝影
振興三倍券上路，桃園市政府加碼推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，第2波4萬4千份採上網登記，已破44萬人登記，中籤率不到十分之一，市長鄭文燦今天主持市政會議，決定仍維持4萬4千份。記者張裕珍／攝影

振興三倍券上路，桃園市政府加碼推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，首波6千份發放完畢，第2波4萬4千份採上網登記，今天是登記最後1天，經發局統計已破44萬人登記，中籤率不到十分之一，市長鄭文燦今天主持市政會議，一度認為中籤率太低想評估加碼，不過，考量夜市券為實體券，印製費時，決定仍維持4萬4千份。

第2波桃園夜市券已自8日父親節當天起開放民眾上活動網站https://taoyuanyespon.tycg.gov.tw/?fbclid=IwAR2u8FyDINovfsV4vJXaC1AFlAd865Kdr0vjd4shAZvCqQkocETgBEgZ05k登記，並未限制桃園市民才能抽，只要有中華民國身分證字號都能登記，並須輸入手機號碼，若家中小孩或長者沒有手機，可代為登記，至於第1波已領取民眾不可重複登記，系統會踢除。

桃園夜市券開放登記今天邁入最後1天，將於晚上12點截止，不限身分證單雙號都能登記，預計14日抽籤發簡訊通知中籤者，15日至19日開放中籤者上網預約領取時間及地點，22日至30日下午4時至晚間9時到夜市兌領。

市府經發局長郭裕信今天在市政會議上進行紓困振興專案報告，提到桃園夜市券迄今已逾44萬人登記，由於夜市券總份數有4萬4千份，代表中籤率不到十分之一，中獎幸運兒可用於桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、龍潭觀光夜市及八德興仁花園夜市消費。

鄭文燦一聽到登記人數破44萬人，直呼「哇，中獎率那麼低喔」，現場有局處首長喊「加碼」，鄭想了想說「先抽出來再算預算」，並補充自己知道夜市券很成功，請經發局想一下，除了夜市以外，其他商圈與菜市場的振興方案，是否有加碼空間？

不過，鄭文燦原本有意加碼，表示要看預算能否增加，避免中籤率太低，但現場向郭裕信確認「印（夜市券）有沒有問題？」郭回應，夜市券採用實體券，印製反而有很大困難，鄭聽了認同那這很不好加碼，桃園夜市券仍照原規畫，中籤率約十分之一 。

桃園市經發局成立「桃園有好市」臉書粉絲團https://www.facebook.com/tygoodmarket/分享各項市場夜市最新消息，並整理桃園夜市券活動問答，若家中長輩小孩沒有手機與電子信箱，其他家人可代為申請，但請留意務必填寫正確身分證字號，兌領時也必須攜帶中籤者身分證與200元三倍券。

桃園市政府推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，第2波4萬4千份開放民眾上活動網站登記，今天是最後一天。圖／桃園市政府提供
桃園市政府推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，第2波4萬4千份開放民眾上活動網站登記，今天是最後一天。圖／桃園市政府提供

夜市 身分證 鄭文燦

延伸閱讀

王文淵：景氣不樂觀

黎智英遭捕 鄭文燦籲全世界自由國家應團結支援香港

美國衛生部長訪台 鄭文燦盼高層交流常態化

因應Xpark開幕人潮 鄭文燦：增停車位

相關新聞

400元桃園夜市券今登記最後1天 已破44萬人登記

振興三倍券上路，桃園市政府加碼推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，首波6千份發放完畢，第2波4萬4千份採上網登...

民宿管家學校 推40種旅遊體驗課程

桃園市政府觀光旅遊局去年辦理首屆「民宿管家學校」計畫效果良好，今年以開發體驗遊程為主，9月、10月在拉拉山、小烏來、大溪...

噪音照相環署將修法 地方樂見

改裝噪音車擾民不斷引起抱怨，桃園市政府環保局表示，除了現有的「環警監」聯合稽查取締小組，另有噪音照相科技執法，但礙於中央...

復興幸福巴士下周上路 可預約叫車

桃園復興區免費巴士自8月17日起將轉為幸福巴士，以中型巴士及9人座客車提供復興區聯外交通服務，交通局還推出大溪復興一日交...

十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期

苗栗火車站周邊再造工程「城鎮之心」即將完工，加上火車頭博物館園區案，汙水下水道、田寮圳水環境計畫等，縣長徐耀昌昨天訪視後...

竹縣議員補選 6人號次出爐

新竹縣議員關西選區補選昨天舉行號次抽籤，抽籤序號分別為1號徐瑜新、2號李常棟、3號吳發勝、4號陳玉蟾、5號彭兆銘、6號黃...

苗栗通霄發電廠3根大煙囪拆除後去向 小小記者好問題

台灣電力公司苗栗縣通霄發電廠彩繪大煙囪是許多通霄人共同記憶，其中3根拆除後在哪裡？通霄國小的小小記者今天提問通霄發電廠長...

桃園蘆竹誠聖宮明夜巡遶境開鑼 信眾三倍券點燈祈福優惠

桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君是坑口地方信仰中心，20年來傳統每年關帝爺誕辰舉辦神禧夜巡遶境活動開鑼，明天下午108個宮廟陣...

十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期

前曕基礎建設計畫苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程「城鎮之心」計畫2億多元，火車頭博物館園區案7、8億元，還有汙水下水道...

桃園民宿管家學校 推40種旅遊體驗課即起報名

桃園市政府觀光旅遊局去年辦理首屆「民宿管家學校」計畫，施行效果良好，今年以開發體驗遊程為主，推出40種旅遊體驗課程，每梯...

桃園公車17日試辦新功能 語音讓坐、量體溫及站名播報

疫情趨緩，為防範未然並促進國內旅遊，桃園市政府將於8月17日起，於部分特定公車試辦公車體溫感測系統、中英日韓站名播報器、...

全國數位閱讀探究競賽 竹縣探究石虎、珍奶議題奪佳績

數位時代來臨，為培養孩子搜尋資料、判斷並整合資訊的能力，教育部國民及學前教育署與台灣閱讀文化基金會，辦理「109年度全國...

熱門新聞

新北市新莊幸福路淹成小河 民眾開車衝浪

台74線「又要封」惹民怨 17日北屯二匝道封閉

台灣野外巧遇攝下「高砂蛇」 網友狂讚：中大獎！

注意！台中車站取締機車違停 17日開始強力執法

十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期

屏東抽驗35件飲、冰品1件不合格　衛生局：限期改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。