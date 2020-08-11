苗栗通霄發電廠3根大煙囪拆除後去向 小小記者好問題
台灣電力公司苗栗縣通霄發電廠彩繪大煙囪是許多通霄人共同記憶，其中3根拆除後在哪裡？通霄國小的小小記者今天提問通霄發電廠長李明道，原來大煙囪拆除後各分西東，一部機組供教學用，有些零組件備用，還有當廢鐵賣好幾千萬元！
台電通霄發電廠昨天、今天「小小記者營」，聯合報承辦，有33名通霄國小學童參加，李明道壓軸今天下午主持「通霄發電廠記者會」， 一一回應學員提問的火力發電種類、汙染性及工作危險性等問題，其中，電廠3根大煙囪拆除後何處去？勾起許多學員的回憶。
通霄電廠聳立120公尺的6根大煙囪曾是地標，1號機組煙囪彩繪圖案是歡迎光臨通霄鎮，去年2月18日拆除；2號煙囪彩繪圖案是飛牛牧場，去年10月26日拆除，3號煙囪彩繪西濱海洋園區的海豚，今年2月28日拆除，3根煙囪走入歷史。
李明道表示，3根煙囪本來地方希望保留，但是沒有發電的煙囪裡面有溼氣，維護的問題很大，不曉得何時會倒下釀成災害，沒有辦法只好拆掉，一些堪用零組件，整理後供4、5、6號機組備用，汰換掉的其中1部機組，拿到台電訓練中心供教學使用，不能用的部分當廢鐵賣了好幾千萬元。
今天記者會後，學員還要寫新聞稿，經2天的「認識與看懂新聞」，及「採訪線上、-新聞追追追」、「小小記者養成記-學知識」、「小小記者採訪趣-準備篇」等課程，他們出師取得小小記者授證。
李明道指出，通霄發電廠走入電廠周邊社區做鄉親的好厝邊，持續辦理公立國中小學教育扎根計畫，為培養學童自小即對時事正確分析與解讀能力，主動辦理扎根教育計畫小小記者營，請專業講師教學，並透過廠內的導覽，讓小朋友親身體驗電廠，建構觀察力、導引思緒。
此外，台電設立獎學金獎掖通苑地區學子，1990年起獎勵上萬人，去年起特別請台電排球隊每年固定下鄉關懷睦鄰活動，指導在地學生排球技巧，向下扎根帶動運動風氣，並藉由台電排球員的親身經歷，也讓學子了解只要專心致力，行行出狀元。
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