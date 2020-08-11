桃園蘆竹誠聖宮明夜巡遶境開鑼 信眾三倍券點燈祈福優惠

桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君是坑口地方信仰中心，20年來傳統每年關帝爺誕辰舉辦神禧夜巡遶境活動開鑼，明天下午108個宮廟陣頭陪同展開盛大遶境夜巡，該廟主委劉勝全今天下午表示，今年誠聖宮108陣頭夜巡遶境十分最盛大，如今疫情當下，關聖帝君神威顯赫遶境祈福，為信眾消災解厄。

蘆竹坑口地區有百年廟史的誠聖宮，奉祀關聖帝君，信眾廣大、香火鼎盛，桃園航空城計畫將誠聖宮畫設宗教專用區，預定用地850坪，包括廟址、停車場及廟會廣場，延續地方信仰中心，夜巡遶境成為蘆竹地方特色，每年農曆6月24日關聖帝君聖誕千秋，地方舉辦盛大祈福法會及活動。

劉勝全表示，為配合2020關公文藝季系列活動，誠聖宮將在明天下午2時30分展開盛大夜巡遶境活動動，108個陣頭及信眾4、500人隊伍將遶境蘆竹及大園部分轄區，信眾沿途擺設香案祭拜祈福，延續至晚上9時30分，廟方13日舉辦關公美食嘉年華、14日晚間舉辦親子劇場、由六藝劇團演出「淘氣三結義」，15日舉辦半年節祈福法會，邀信眾吃湯圓補運祈福。