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十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期
前曕基礎建設計畫苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程「城鎮之心」計畫2億多元，火車頭博物館園區案7、8億元，還有汙水下水道、田寮圳水環境計畫等，苗栗縣長徐耀昌今天有感而發，認為歷屆縣長他投入苗栗市建設經費數一數二，苗栗市前景可期。
苗栗火車站「城鎮之心」工程，下個月即將完工，徐耀昌偕同縣議員孫素娥、湯維岳、許津溶、楊明燁及徐筱菁等人察視，縣府水利處副處長黃文璋、建築師宋苾璇簡報，指出「城鎮之心」工程費2億500萬元，工程去年2月開工，目前工程進度逾87％，預定今年9月11日完工。
宋苾璇說，「城鎮之心」改善東站舊站體和交通動線，提供商業活動新場域及整合東站破碎空間，整合西站交通動線的分流，整頓停車亂象，並以城市森林意象打造站前景觀，而原在東站前的表演廣場也移至西站，提供學生或社區表演和鄉親休憩空間。
整體還結合鐵路一村復甦計畫及火車頭園區統包工程，步道系統從鐵路公園串接至貓裏山公園功維敘隧道口，全長約2公里，方便遊客之外，也讓國立苗栗高中、高商學生有安全通學步道，方便騎自行車或步行，此外，市民廣場壓花地坪，拆除市公所圍牆，打造親民開放廣場。
「城鎮之心」讓徐耀昌等人眼睛一亮，徐耀昌說，火車站昔日東、西站有些暗與亂，環境再造工程改善停車和交通動線問題，整體景觀變得更為明亮而整潔，加上火車頭博物館園區等案，苗栗市會有10幾億經費的建設，都市發展為之改觀。
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