十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期

前曕基礎建設計畫苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程「城鎮之心」計畫2億多元，火車頭博物館園區案7、8億元，還有汙水下水道、田寮圳水環境計畫等，苗栗縣長徐耀昌今天有感而發，認為歷屆縣長他投入苗栗市建設經費數一數二，苗栗市前景可期。

苗栗火車站「城鎮之心」工程，下個月即將完工，徐耀昌偕同縣議員孫素娥、湯維岳、許津溶、楊明燁及徐筱菁等人察視，縣府水利處副處長黃文璋、建築師宋苾璇簡報，指出「城鎮之心」工程費2億500萬元，工程去年2月開工，目前工程進度逾87％，預定今年9月11日完工。

宋苾璇說，「城鎮之心」改善東站舊站體和交通動線，提供商業活動新場域及整合東站破碎空間，整合西站交通動線的分流，整頓停車亂象，並以城市森林意象打造站前景觀，而原在東站前的表演廣場也移至西站，提供學生或社區表演和鄉親休憩空間。

整體還結合鐵路一村復甦計畫及火車頭園區統包工程，步道系統從鐵路公園串接至貓裏山公園功維敘隧道口，全長約2公里，方便遊客之外，也讓國立苗栗高中、高商學生有安全通學步道，方便騎自行車或步行，此外，市民廣場壓花地坪，拆除市公所圍牆，打造親民開放廣場。