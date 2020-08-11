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桃園公車17日試辦新功能 語音讓坐、量體溫及站名播報
疫情趨緩，為防範未然並促進國內旅遊，桃園市政府將於8月17日起，於部分特定公車試辦公車體溫感測系統、中英日韓站名播報器、公車讓坐系統，讓遊客能夠安心出遊。
桃園市政府交通局表示，公車體溫感測系統，將先在大溪往永寧的710路線試辦，民眾上車時須將手臂靠近體溫感應器，該套體溫感測系統內部晶片與額溫槍晶片一樣，如體溫正常則會顯示綠燈，反之體溫超過37.5度會顯示紅色哭臉並發出警示聲，司機便會要求乘客配戴口罩。
中英日韓站名播報器於往返大溪及永寧的710路線、往返大溪和羅浮路的5104路線試行，共建置23台，交通局指出，目前公車多以LED字幕機顯示到站資訊，顏色單調、沒有後續站位資訊。考量大溪復興沿線眾多遊客，錯過一站恐要步行600公尺，27吋全彩站名播報系統將依班距遠近顯示後4處站位點，以4國語言輪流播放，並顯示轉乘資訊及景點介紹。
公車讓坐系統，持桃園市愛心卡及敬老卡的民眾靠卡感應，會亮起讓座燈並語音提醒「親愛的乘客，請您禮讓座位給有需要的人，謝謝您的友善與體諒」，將於15輛168路線公車試辦。
擔任公車司機21年的陳坤卻表示，不僅座位糾紛，什麼離譜的狀況都遇過，甚至有乘客將物品擺在座位不願意讓坐，雙方直接在公車上吵起來，他認為，該系統即便只是起到提醒作用，響鈴過程中旁人也會提醒應該讓座，能減少司機介入座位糾紛的次數，贊同該項措施。
乘客廖小姐指出，雖然現在沒有強制規定體溫過高不能搭公車，但倘若自己體溫超標被警示，會選擇先去看醫生，畢竟防疫期間要保護自己也保護他人；乘客黃先生說，站名播報器對遊客來說會是一大福音，自己出遊時常因為不知道站名、下車時間等，畏懼搭乘大眾運輸工具，而後續站位資訊對市民來說會更加便利，希望能推廣到更多公車上。
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