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桃園民宿管家學校 推40種旅遊體驗課即起報名

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府觀光旅遊局辦理「民宿管家學校」計畫，今年以開發體驗遊程為主，推出40種旅遊體驗課程，每梯次預定招生35名，合計140個名額。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀光旅遊局辦理「民宿管家學校」計畫，今年以開發體驗遊程為主，推出40種旅遊體驗課程，每梯次預定招生35名，合計140個名額。圖／觀旅局提供

桃園市政府觀光旅遊局去年辦理首屆「民宿管家學校」計畫，施行效果良好，今年以開發體驗遊程為主，推出40種旅遊體驗課程，每梯次預定招生35名，合計140個名額，報名網址: https://reurl.cc/X6MKZM

桃園早期民宿均集中於復興區拉拉山，僅有少數民宿分布於平地，近年來配合民宿管理辦法修法，桃市府積極輔導下，103年底僅有22家合法民宿，至今已有76家，成長3倍多。

觀旅局表示，桃園民宿分布除拉拉山外，復興小烏來、大溪老城區及龍潭區等區域都各有不少民宿，各具特色，為兼顧民宿數量及服務品質，觀旅局今年再度辦理民宿管家學校，針對4區域特色設計不同主題工作坊。

觀旅局解釋，拉拉山主題工作坊內容有神木區探訪、觀星教學、甲蟲生態解說、水蜜桃採果體驗、賞櫻秘境揭秘、探險野溪瀑布、高空彈跳；小烏來主題工作坊有羅浮溫泉、義興吊橋巡禮、宇內溪溯溪體驗、蝙蝠洞尋幽探秘、羅馬公路挑戰行等。

大溪主題工作坊包含走入兩蔣文化歷史、大溪百年木藝、大溪百年陣頭遶境、大溪百年豆干、李騰芳古宅講古等；龍潭主題工作坊有三坑子體驗客家味、石門三坑鐵馬道、龍潭花生情、老市場新生的文青商店街、石門水庫山水行、石門活魚百吃、乳姑山賞景等。

觀旅局說，工作坊規畫40種在地專屬課程，將邀請在地達人或業者現場導覽解說，如拉拉山場次請到台灣高空彈跳俱樂部阿臺教練介紹高空彈跳、恩愛農場主人曾進寶介紹賞櫻秘境、瓦旦餐廳和山蘇的故鄉介紹泰雅美食和森林溪秘境。

桃園市政府觀光旅遊局辦理「民宿管家學校」計畫，今年以開發體驗遊程為主，推出40種旅遊體驗課程，每梯次預定招生35名，合計140個名額。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀光旅遊局辦理「民宿管家學校」計畫，今年以開發體驗遊程為主，推出40種旅遊體驗課程，每梯次預定招生35名，合計140個名額。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀光旅遊局辦理「民宿管家學校」計畫，今年以開發體驗遊程為主，推出40種旅遊體驗課程，每梯次預定招生35名，合計140個名額。圖／觀旅局提供
桃園市政府觀光旅遊局辦理「民宿管家學校」計畫，今年以開發體驗遊程為主，推出40種旅遊體驗課程，每梯次預定招生35名，合計140個名額。圖／觀旅局提供

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