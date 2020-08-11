全國數位閱讀探究競賽 竹縣探究石虎、珍奶議題奪佳績

數位時代來臨，為培養孩子搜尋資料、判斷並整合資訊的能力，教育部國民及學前教育署與台灣閱讀文化基金會，辦理「109年度全國中小學數位閱讀專題探究競賽」，新竹縣獲得1特優及2優等，其中特優的竹北國中探究AI人工智慧發展、中山國小以在國外相當歡迎的珍奶為主題、博愛國小則探究重要動物議題石虎，縣長楊文科今天在主管會報上表揚得獎師生，頒發獎狀。

楊文科表示，新課綱相當注重學子閱讀理解與思考探究能力，此次閱讀比賽，獲獎師生歷經近一學期漫長準備，比賽表現相當傑出，奪下1特優2優等好成績，也著實展現新竹縣閱讀軟實力。

竹北國中由學生薛郁蘭、郭盈婕、蔡羽涵、蔡丞甯4人組隊，探究AI人工智慧發展，校長劉安倫表示，透過課程設計將數位學習與探究融入各領域課程，教導學生上網搜尋資料技巧，判斷並整合資訊。

中山國小由老師曾恕彰帶領學生賴奕蓁、李宜襄、潘弘岳組成「中山特攻隊」，探究「台灣的珍珠奶茶在國外有多紅？」，題目的靈感來自於在生活中隨處可見的手搖杯飲料。中山國小校長郭碧玄表示，該校首次參加閱讀比賽，讓學生學會閱讀素養，學會運用網路搜尋，將是未來學生相當重要基本能力。